У війську заявили про бюрократичні провали мобілізації

Українські військовослужбовці. Фото ілюстративне: Андрій Андрієнко/Пресслужба 65-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України

Більшість мобілізованих українців не доходять безпосередньо до бойових частин, а залишаються у тилових підрозділах, навчальних центрах чи частинах забезпечення. Це знижує реальну ефективність мобілізаційного процесу.

Про це заявив начальник відділення рекрутингу 28-ї окремої механізованої бригади Денис Швидкий в ефірі програми "Ранок.LIVE".

Реклама

Читайте також:

Як бюрократія заважає якісно поповнювати військо боєздатними громадянами

Щомісяця в Україні мобілізується близько 30 тисяч людей. Втім, лише частина з них зрештою потрапляє до підрозділів, які воюють на передовій. Денис Швидкий визнав, що точної цифри не може назвати, однак погоджується з оцінками, що йдеться лише про меншість.

"Велика частина мобілізованих осідає на фронті, в тилових частинах, на навчанні, у частинах забезпечення. Це питання не тільки логістики, а й бюрократії, рівномірного розподілу кадрів. Для війська це більше означає, що навіть при високих темпах мобілізації фронт отримує значно менше підсилення", — пояснив Швидкий.

Окремо він звернув увагу на медичний фактор. За словами Швидкого, багато мобілізованих уже під час базової підготовки починають збирати медичні довідки або посилатися на проблеми зі здоров’ям чи складні сімейні обставини. Часто це призводить до отримання відстрочки або навіть звільнення, хоча всі ці питання мали б з’ясовуватися ще до призову.

Швидкий також пояснив, що формальна статистика не відображає реальної ситуації на фронті. За його словами, ефективність мобілізації потрібно вимірювати не кількістю призваних, а числом підготовлених, мотивованих і боєздатних військових, які прибули у зону бойових дій.

Він додав, що чимало мобілізованих після тривалих навчань так і не потрапляють у бойові частини.

"Коли вже їх забирають центри комплектування, вони вже починають займатися, збирати довідки, робити якісь собі відстрочки", — пояснив начальник рекрутингу.

Нагадаємо, в Офісі президента України зробили заяву щодо того, чи будуть знижувати мобілізаційний вік.

Також у відомстві пояснили, як буде відбуватися мобілізація у разі завершення війни.