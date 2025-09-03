В армии заявили о бюрократических провалах мобилизации

Украинские военнослужащие. Фото иллюстративное: Андрей Андриенко/Пресс-служба 65-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины

Большинство мобилизованных украинцев не доходят непосредственно до боевых частей, а остаются в тыловых подразделениях, учебных центрах или частях обеспечения. Это снижает реальную эффективность мобилизационного процесса.

Об этом заявил начальник отделения рекрутинга 28-й отдельной механизированной бригады Денис Швыдкий в эфире программы "Ранок.LIVE".

Ежемесячно в Украине мобилизуется около 30 тысяч человек. Впрочем, лишь часть из них в конце концов попадает в подразделения, которые воюют на передовой. Денис Швыдкий признал, что точной цифры не может назвать, однако соглашается с оценками, что речь идет лишь о меньшинстве.

"Большая часть мобилизованных оседает на фронте, в тыловых частях, на обучении, в частях обеспечения. Это вопрос не только логистики, но и бюрократии, равномерного распределения кадров. Для войска это больше означает, что даже при высоких темпах мобилизации фронт получает значительно меньше усиления", — пояснил Швыдкий.

Отдельно он обратил внимание на медицинский фактор. По словам Швыдкого, многие мобилизованные уже во время базовой подготовки начинают собирать медицинские справки или ссылаться на проблемы со здоровьем или сложные семейные обстоятельства. Часто это приводит к получению отсрочки или даже увольнения, хотя все эти вопросы должны выясняться еще до призыва.

Швыдкий также пояснил, что формальная статистика не отражает реальной ситуации на фронте. По его словам, эффективность мобилизации нужно измерять не количеством призванных, а числом подготовленных, мотивированных и боеспособных военных, прибывших в зону боевых действий.

Он добавил, что многие мобилизованные после длительных учений так и не попадают в боевые части.

"Когда уже их забирают центры комплектования, они уже начинают заниматься, собирать справки, делать какие-то отсрочки", — пояснил начальник рекрутинга.

