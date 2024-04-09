Мобілізація в Україні - бізнес просить ввести електронну комунікацію між ТЦК та підприємцями

Представники ТЦК та СП. Фото: УП

Європейська Бізнес Асоціація просить запровадити електронну комунікацію між ТЦК та СП і підприємцями. Зазначається, що наразі вона "потребує покращення". Асоціація неодноразово зверталася для "удосконалення механізмів комунікації, їх спрощення та осучаснення".

Про це йдеться на сайті ЄБА у понеділок, 8 квітня.

Читайте також:

Про які проблеми з комунікацією говорить Асоціація

У тексті йдеться, що питання ефективної взаємодії все ж виникають упродовж останніх двох років. Компанії-члени ЄБА відмічають зокрема:

складність процесу;

відсутність чітких процедур;

необхідність фізичного відвідування ТЦК та СП;

обмежену кількість прийомних годин;

черги;

відсутність чіткого переліку та адрес ТЦК та СП;

відсутність зворотного зв’язку щодо деяких запитів.

За їхнім твердженням, непрозорість процесів ускладнює виконання бізнесами своїх зобов’язань та "негативно впливає на якість ведення військового обліку, створює додаткове адміністративне навантаження для бізнес та є важливим фактором у прийнятті рішень щодо розширення бізнесу та збільшення інвестицій в економіку".

Що пропонує зробити бізнес-спільнота

Щоби покращити ситуацію, Європейська Бізнес Асоціація пропонує запровадити процедуру електронної комунікації бізнесу з ТЦК та СП в частині ведення військового обліку — щоб роботодавці змогли отримувати інформацію про зміни у статусі військовозобов’язаних та звіряння списків військовозобов’язаних.

Крім цього:

зробити публікацію офіційних електронних адрес ТЦК та СП для комунікації з бізнесом

передбачити можливість надання підприємством необхідних відомостей засобами електронної комунікації;

встановити чіткі строки для ТЦК та СП щодо обробки запитів та надання відповідей, а також надання часу підприємству на усунення зауважень;

запровадити необхідність для ТЦК та СП надавати відповіді підприємству з роз’ясненням проблем та недоліків, які були виявлені у ході звірки списків тощо.

Нагадаємо, раніше Герой України та майор ЗСУ Кирило Верес жорстко розкритикував зухвалі мобілізаційні методи ТЦК СП, заявивши, що такі вчинки відлякують людей від довіри українській армії.

Водночас військовослужбовець ЗСУ та громадський активіст Олег Симороз звинуватив воєнкомів у підриві репутації української армії. За його словами, армійці незадоволені їхніми вчинками, бо вони ганьблять те, за що воюють українські захисники.

А от самі військкоми кажуть, що план мобілізації реалізується не повністю внаслідок того, що працівники ТЦК натрапляють на труднощі через "дискредитацію їхньої діяльності" у суспільстві.