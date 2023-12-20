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Нам не потрібні викрадені з вулиці люди — Герой України Верес про методи ТЦК

20 грудня 2023 00:48
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Нам не потрібні викрадені з вулиці люди — Герой України Верес про методи ТЦК
Герой України, майор ЗСУ Кирило Верес. Фото: Телевізійна служба новин
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Командир батальйону К-2 54-ї окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи, Герой України, майор Кирило Верес жорстко розкритикував зухвалі мобілізаційні методи ТЦК СП. На його думку, такі вчинки відлякують людей від довіри українській армії.

Про це він заявив в інтерв'ю Телевізійній службі новин.

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Герой України звернув увагу, що варто бути реалістами, адже ситуація на фронті залежить від багатьох факторів. 

"Якщо говорити про війну за всі фронти, то ми війну програємо. Я не знаю, де ми виграємо, не можу цього сказати. Основні зусилля захисників зараз направлені на те, аби вижити, а не перемогти", — сказав він.

Особливу увагу він приділив зухвалим мобілізаційним методам роботи ТЦК СП. Він не став узагальнювати щодо коментарів, проте заявив, що такі дії з боку працівників підривають довіру людей до ЗСУ, адже армійці обурені такими методами.

"Я не підтримую такої жорстокості. Такий воїн, якого до мене силоміць привели, викравши з вулиці, мені не потрібен. Це не воїн. Я хочу, щоб в мій підрозділ люди йшли самі. Щоб вони знали, до кого і чому вони йдуть", — наголосив Кирило Верес, та додав, що не варто забувати й про тих, хто працює в тилу, сплачуючи податки на оборону України, яких атакують ТЦК СП.

Нагадаємо, що раніше екскомандир полку "Азов" Максим Жорін заявив, що Україна цілком може створити штрафбат з ув'язнених, але в цьому є чимало нюансів.  

Водночас вчора українців розлютило не на жарт фото працівника ТЦК СП, який відпочиває на елітному відпочинку у Домініканській Республіці. 

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