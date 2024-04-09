Мобилизация в Украине – бизнес просит ввести электронную коммуникацию между ТЦК и предпринимателями

Представители ТЦК и СП. Фото: УП

Европейская бизнес ассоциация просит ввести электронную коммуникацию между ТЦК и СП и предпринимателями. Отмечается, что сейчас она нуждается в улучшении. Ассоциация неоднократно обращалась для "усовершенствования механизмов коммуникации, их упрощения и осовременивания".

Об этом говорится на сайте ЕБА в понедельник, 8 апреля.

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В тексте говорится, что вопросы эффективного взаимодействия все же возникают за последние два года. Компании-члены ЕБА отмечают в частности:

сложность процесса;

отсутствие четких процедур;

необходимость физического посещения ТЦК и СП;

ограниченное количество приемных часов;

очереди;

отсутствие четкого перечня и адресов ТЦК и СП;

отсутствие обратной связи по некоторым запросам.

По их утверждению, непрозрачность процессов усложняет выполнение бизнесами своих обязательств и "отрицательно влияет на качество ведения военного учета, создает дополнительную административную нагрузку для бизнеса и является важным фактором в принятии решений по расширению бизнеса и увеличению инвестиций в экономику".

Что предлагает сделать бизнес-сообщество

Чтобы улучшить ситуацию, Европейская Бизнес Ассоциация предлагает ввести процедуру электронной коммуникации бизнеса по ТЦК и СП в части ведения военного учета, чтобы работодатели смогли получать информацию об изменениях в статусе военнообязанных и сверки списков военнообязанных.

Кроме этого:

сделать публикацию официальных электронных адресов ТЦК и СП для коммуникации с бизнесом

предусмотреть возможность предоставления предприятием необходимых сведений средствами электронной коммуникации;

установить четкие сроки для ТЦК и СП относительно обработки запросов и предоставления ответов, а также время предприятию на устранение замечаний;

ввести необходимость для ТЦК и СП предоставлять ответы предприятию с разъяснением проблем и недостатков, обнаруженных в ходе сверки списков и т.д.

Напомним, ранее Герой Украины и майор ВСУ Кирилл Верес жестко раскритиковал дерзкие мобилизационные методы ТЦК СП, заявив, что такие поступки отпугивают людей от доверия украинской армии.

В то же время, военнослужащий ВСУ и общественный активист Олег Симороз обвинил военкомов в подрыве репутации украинской армии. По его словам, армейцы недовольны их поступками, потому что они позорят то, за что воюют украинские защитники.

А вот сами военнослужащие говорят, что план мобилизации реализуется не полностью вследствие того, что работники ТЦК наталкиваются на трудности из-за "дискредитации их деятельности" в обществе.