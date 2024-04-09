Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мобилизация arrow Бизнес просит ввести электронную коммуникацию между ТЦК и предпринимателями arrow

Бизнес просит ввести электронную коммуникацию между ТЦК и предпринимателями

9 апреля 2024 00:57
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская
Мобилизация в Украине – бизнес просит ввести электронную коммуникацию между ТЦК и предпринимателями
Представители ТЦК и СП. Фото: УП
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская

Европейская бизнес ассоциация просит ввести электронную коммуникацию между ТЦК и СП и предпринимателями. Отмечается, что сейчас она нуждается в улучшении. Ассоциация неоднократно обращалась для "усовершенствования механизмов коммуникации, их упрощения и осовременивания".

Об этом говорится на сайте ЕБА в понедельник, 8 апреля.

Читайте также:

О каких проблемах с коммуникацией говорит Ассоциация

В тексте говорится, что вопросы эффективного взаимодействия все же возникают за последние два года. Компании-члены ЕБА отмечают в частности:

  • сложность процесса;
  • отсутствие четких процедур;
  • необходимость физического посещения ТЦК и СП;
  • ограниченное количество приемных часов;
  • очереди;
  • отсутствие четкого перечня и адресов ТЦК и СП;
  • отсутствие обратной связи по некоторым запросам.

По их утверждению, непрозрачность процессов усложняет выполнение бизнесами своих обязательств и "отрицательно влияет на качество ведения военного учета, создает дополнительную административную нагрузку для бизнеса и является важным фактором в принятии решений по расширению бизнеса и увеличению инвестиций в экономику".

Что предлагает сделать бизнес-сообщество

Чтобы улучшить ситуацию, Европейская Бизнес Ассоциация предлагает ввести процедуру электронной коммуникации бизнеса по ТЦК и СП в части ведения военного учета, чтобы работодатели смогли получать информацию об изменениях в статусе военнообязанных и сверки списков военнообязанных.

Кроме этого:

  • сделать публикацию официальных электронных адресов ТЦК и СП для коммуникации с бизнесом
  • предусмотреть возможность предоставления предприятием необходимых сведений средствами электронной коммуникации;
  • установить четкие сроки для ТЦК и СП относительно обработки запросов и предоставления ответов, а также время предприятию на устранение замечаний;
  • ввести необходимость для ТЦК и СП предоставлять ответы предприятию с разъяснением проблем и недостатков, обнаруженных в ходе сверки списков и т.д.

Напомним, ранее Герой Украины и майор ВСУ Кирилл Верес жестко раскритиковал дерзкие мобилизационные методы ТЦК СП, заявив, что такие поступки отпугивают людей от доверия украинской армии.

В то же время, военнослужащий ВСУ и общественный активист Олег Симороз обвинил военкомов в подрыве репутации украинской армии. По его словам, армейцы недовольны их поступками, потому что они позорят то, за что воюют украинские защитники.

А вот сами военнослужащие говорят, что план мобилизации реализуется не полностью вследствие того, что работники ТЦК наталкиваются на трудности из-за "дискредитации их деятельности" в обществе.

армия
бизнес
мобилизация
ТЦК и СП

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

13:28 Наталья Сумская рассказала о пророчестве, которое услышала в свое время ее мама

26 марта 2024

19:27 С 1 апреля украинцы должны будут прийти в ТЦК без повестки — кого коснется

30 марта 2024

01:47 Где могут служить ограниченно пригодные с 1 апреля — полный перечень

27 марта 2024

02:45 Мобилизация в Украине — адвокат назвал одну популярную болезнь, освобождающую от призыва

06:44 Сколько военных в Украине до сих пор не были на фронте — официальные данные

30 марта 2024

17:27 Нападение на работников ТЦК на Хмельнитчине — Жорин отреагировал на инцидент

3 апреля 2024

20:40 Простая ситуация, в которой многие ошибаются, — кто из водителей проедет первым

26 марта 2024

07:25 Только люди с высоким IQ найдут спящего котика на сухом дереве за восемь секунд

27 марта 2024

20:51 Можно ли игнорировать оставшуюся в дверях повестку — ответ юриста

30 марта 2024

18:40На Одесчине пограничники начали выдавать разрешения на проезд через Паланку