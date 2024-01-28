Бронирование от мобилизации для ФЛП — смогут ли украинские предприниматели откупиться от фронта

Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Верховной Раде рассматривают возможность бронирования от армии для украинских предпринимателей. Кроме 1,5% военного сбора и всех налогов, народные депутаты планируют предоставить бизнесу фиксированную и ежемесячную ставку за бронь. Похожие правила разрабатывают и для физлиц-предпринимателей

Об этом сообщил глава комитета Совета по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха в комментарии изданию "Фокус".

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По словам эксперта, идея состоит в том, чтобы сделать ставку за бронь от 6 до 50 тысяч гривен, по аналогии с работниками крупных компаний. Возможно, этот вариант не пройдет, и для ФЛП применят другой подход.

Дмитрий Наталуха предупредил, что в военное время приходится принимать непопулярные решения. Всем категориям общества угодить невозможно.

"Некоторые мои коллеги говорят, что если ставку сделать менее 40 000 гривен за бронь, то не нужно было и начинать. Вроде бы, малое наполнение бюджета. Представители крупных предприятий с сотнями работников говорят так: поставьте планку 6 тысяч гривен, мы не вытянем", — объясняет нардеп.

Бронирование от мобилизации для ФЛП

Ранее физлица-предприниматели имели право на бронь при выполнении оборонного заказа или других работ для органов местной власти и военных администраций. Деятельность следует подтверждать договорами и документами.

Наталуха подчеркивает возможность злоупотреблений при оформлении работников компаний по схеме ФЛП ради желания работодателя сэкономить на налоговых вычетах.

"Нюансы есть, но из этого уравнения (разработка условий для брони от мобилизации) мелких предпринимателей мы не выбрасываем", — добавил эксперт.

Помимо предпринимательства, трудоустройство на условиях оформления ФЛП распространено в IT-сфере. У таких работников хорошие зарплаты, и руководители проектов с удовольствием заплатят фиксированную ставку, лишь бы их не трогали военными.

По словам президента Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василия Воскобойника, в Украине есть люди, у которых есть возможность и желание платить ТЦК до 10 тысяч долларов за отсрочку от мобилизации.

"Время понять, что не все граждане отважатся воевать. Будет правильно, если человека забронируют и деньги пойдут в бюджет, а не дельцам", — объяснил эксперт свою позицию.

Напомним, что народные депутаты Украины готовят законопроект по изменению бронирования сотрудников. Они предлагают ввести ежемесячный платеж, гарантирующий отсрочку от мобилизации для разных категорий работников.

Мы также писали о том, что сейчас обсуждается изменение политики мобилизации, в частности отмена брони для нардепов и других чиновников. Этот шаг рассматривается как способ демонстрации равенства всех перед законом, хотя его практическая ценность остается под вопросом.