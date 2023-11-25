Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мобилизация arrow Работникам ТЦК расширят полномочия, — нардеп-военный Костенко arrow

Работникам ТЦК расширят полномочия, — нардеп-военный Костенко

25 ноября 2023 16:48
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Работникам ТЦК расширят полномочия, — нардеп-военный Костенко
Секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко. Фото: скриншот
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В настоящее время сотрудникам ТЦК не разрешается останавливать граждан, проверять их документы или вручать им повестки. Впрочем, в скором времени полномочия военкоматов расширяться.

Об этом сообщил секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко в интервью Radio NV.

Читайте также:

Могут ли сотрудники ТЦК останавливать человека и требовать документы

Костенко отметил, что многие вопросы возникают как со стороны самих ТЦК, так и от граждан, на которых они пытаются возложить мобилизационные обязанности. 

По его словам, ТЦК фактически не имеют полномочий останавливать людей, выдавать повестки или требовать документы. Он также указал на то, что полиция часто держится в стороне от этих процессов, чтобы избежать скандалов и не привлекать граждан незаконно.

Костенко добавил, что к концу текущего года планируется разработка нового законопроекта с участием Министерства обороны и Генштаба ВСУ, который расширит полномочия ТЦК. 

"Они смогут также вести и аудио, и видеозаписи. Они смогут проверять приписные и документы, насколько я помню", — добавил он.

Напомним, что, по словам Романа Костенко, в Украине планируется разработать законопроект по процедуре мобилизации и демобилизации, который усилит процесс призыва военнообязанных. Такие решения связаны с тем, что Украина "провалила мобилизацию" из-за увольнения военкомов.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский поручил презентовать комплексный план насчет проведения мобилизации в Украине. Его должны представить уже на следующей неделе.

В свою очередь, секретарь РНБО Алексей Данилов подчеркнул, что в ближайшее время военнослужащие срочной службы будут демобилизованы. Срочники, у которых закончился срок службы, могут остаться в рядах ВСУ, продлив свой контракт.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

00:58 Забастовка на границе — в ГНСУ озвучили неожиданную цель польских перевозчиков

15:15Языковой скандал в вузе в Днепре — некоторые студенты встали на защиту преподавателя

06:10 Пенсионеры смогут получить 9,6 тыс. гривен — стали известны категории граждан

12:00 Итальянский арбитр ответил, был ли пенальти на Мудрике

18:19 Страны Запада недовольны операциями украинских спецслужб, — The Times

Леся Гасиджак рассказала, как продвигается судебное дело по поводу бодишейминга - 80x80

Леся Гасиджак рассказала, как продвигается судебное дело по поводу бодишейминга

05:51 В каких военных нуждаются на передовой — перечень специальностей

10:57 Звезда Дизель Шоу теперь не одна — Виктория Булитко представила романтический дуэт

06:40 Цены на металлолом в Украине — сколько стоит 1 кг черных металлов в конце ноября

04:33 Кто из украинских мужчин может потерять отсрочку от мобилизации — закон

08:41 Время популярных решений прошло — Маляр прокомментировала мобилизацию в Украине

Актуальное по теме