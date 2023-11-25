Работникам ТЦК расширят полномочия, — нардеп-военный Костенко

Секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко. Фото: скриншот

В настоящее время сотрудникам ТЦК не разрешается останавливать граждан, проверять их документы или вручать им повестки. Впрочем, в скором времени полномочия военкоматов расширяться.

Об этом сообщил секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко в интервью Radio NV.

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Костенко отметил, что многие вопросы возникают как со стороны самих ТЦК, так и от граждан, на которых они пытаются возложить мобилизационные обязанности.

По его словам, ТЦК фактически не имеют полномочий останавливать людей, выдавать повестки или требовать документы. Он также указал на то, что полиция часто держится в стороне от этих процессов, чтобы избежать скандалов и не привлекать граждан незаконно.

Костенко добавил, что к концу текущего года планируется разработка нового законопроекта с участием Министерства обороны и Генштаба ВСУ, который расширит полномочия ТЦК.

"Они смогут также вести и аудио, и видеозаписи. Они смогут проверять приписные и документы, насколько я помню", — добавил он.

Напомним, что, по словам Романа Костенко, в Украине планируется разработать законопроект по процедуре мобилизации и демобилизации, который усилит процесс призыва военнообязанных. Такие решения связаны с тем, что Украина "провалила мобилизацию" из-за увольнения военкомов.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский поручил презентовать комплексный план насчет проведения мобилизации в Украине. Его должны представить уже на следующей неделе.

В свою очередь, секретарь РНБО Алексей Данилов подчеркнул, что в ближайшее время военнослужащие срочной службы будут демобилизованы. Срочники, у которых закончился срок службы, могут остаться в рядах ВСУ, продлив свой контракт.