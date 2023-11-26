Тотальная мобилизация ничего не решит, — ветеран АТО Мартин Брест

Ветеран АТО, производитель военной техники Мартин Брест. Фото: скриншот

Тотальная мобилизация не поможет Украине выиграть войну против России. Если призвать 4 млн человек, выйти на границы 1991 года, то противник будет продолжать наращивать свою силу.

Об этом сообщил ветеран АТО, производитель военной техники Мартин Брест в интервью 5 каналу.

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Тотальная мобилизация не поможет выиграть войну

По словам военного, Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный определил свою главную задачу как победу в войне. При этом он настаивает на необходимости оружия, но это не обычное вооружение, которое сейчас доступно в мире.

"Он утверждает, что даже обладая огромным количеством истребителей Ф-16, артиллерии и авиации, он все равно не сможет одержать победу. Ведь у противника также много вооружений и авиации", — говорит Мартин Брест.

При этом военный АТО указал, что тотальная мобилизация ничего не решит. Если сейчас призвать 4 миллиона человек, страна сможет восстановить свои границы 1991 года, но после этого она будет фактически разрушена.

"В таком случае можно было бы "закрыть страну, погасить свет и уйти", так как сама страна будет в руинах, а противник будет продолжать наращивать свои силы", — добавил он.

Напомним, что, по словам Романа Костенко, в Украине планируется разработать законопроект по процедуре мобилизации и демобилизации, который усилит процесс призыва военнообязанных. Такие решения связаны с тем, что Украина "провалила мобилизацию" из-за увольнения военкомов.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский поручил презентовать комплексный план насчет проведения мобилизации в Украине. Его должны представить уже на следующей неделе.

В свою очередь секретарь РНБО Алексей Данилов подчеркнул, что в ближайшее время военнослужащие срочной службы будут демобилизованы. Срочники, у которых закончился срок службы, могут остаться в рядах ВСУ, продлив свой контракт.