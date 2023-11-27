Боец ВСУ предложил мобилизовать чиновников в Украине

Боец ВСУ с позывным ''Сирко''. Фото: скриншот

Боец ВСУ Дмитрий Галущенко с позывным ''Сирко'' предложил радикальное решение по мобилизации. По его мнению, на фронт нужно призывать чиновников, чтобы они защищали страну.

Об этом военный сообщил в своем YouTube.

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Боец ВСУ предлагает мобилизовать чиновников

Сирко сообщил, что он был участником государственной службы. По его словам, там спокойно можно сокращать 60% персонала. Это касается таких структур, как: прокуратура, полиция и таможня.

Военный предложил оставить только 20% работников, преимущественно женщин, учитывая возможности современной автоматизации.

По его мнению, уменьшение числа чиновников позволит направить больше людей в резерв ВСУ для проведения наступательных операций, а также даст возможность фронтовикам восстановиться.

Глущенко выразил мысль, что чиновники, которые всю жизнь финансируются за счет налогоплательщиков, должны быть в первых рядах защитников государства и его граждан.

"На будущее, если ты мужчина призывного возраста, ты не должен иметь права занимать государственную должность, если у тебя не будет статуса участника боевых действий. Поскольку, если ты живешь за счет государства, ты должен его защищать", — указал он.

Напомним, что по мнению ветерана АТО Мартина Бреста, тотальная мобилизация не поможет Украине выиграть войну против России. Если призвать 4 млн человек, выйти на границы 1991 года, то противник будет продолжать наращивать свою силу.