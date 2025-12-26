Бойові повістки неотримані - коли не будуть судити

Громадянин з повісткою. Фото: УНІАН

Ігнорування бойової повістки є кримінальним злочином, і покарання за це порушення буде відповідне. Але у деяких випадках кримінальне провадження проти військовозобов’язаного має бути закрите.

Про це написали на порталі "Юристи.UA".

Недоставлена поштою бойова повістка

До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, чи в кожному випадку відправлення бойової повістки поштою неотримання цієї повістки обернеться кримінальним переслідуванням військовозобов’язаного.

Адвокат Юрій Айвазян підкреслив, що ситуація така є дуже неодзначною.

"Проблема полягає у тому, що особа, наприклад, може перебувати у відпустці або ж на стаціонарному лікуванні, листоноша може й не вкласти до скриньки повідомлення про надходження рекомендованого листа", — пояснив юрист.

Айвазян додав, що факт ухилення від бойової повістки можна довести тільки в тому випадку, якщо доведений умисел.

"Якщо ж такий умисел довести неможливо, то неможливо й притягнути до кримінальної відповідальності", — запевнив адвокат.

Коли кримінальну справу мають закрити

Інший юрист, Владислав Дерій, підтвердив, що існують випадки, коли кримінальна справа, відкрита за неявку за бойовою повісткою, може бути закрита.

Усе залежить від того, чи зможе військовозобов’язаний громадянин доведе відсутність визначеного законом оповіщення з боку поштової організації.

"Якщо оператор поштового зв'язку не повідомив про наявність повістки або людина мала поважні причини для неявки, то кримінальне провадження повинно бути закрите", — запевнив Дерій.

