Мобілізація в Україні 2025 — коли бойова повістка вважається врученою

Військовозобов'язаний чоловік у ТЦК та СП. Фото: ООТЦК та СП/Facebook

В Україні через повномасштабну війну, яку розпочала проти нашої країни Росія, термін дії воєнного стану та загальної мобілізації продовжили до 8 серпня 2025 року. У цей період військовозобов'язаних чоловіків, яких ВЛК визнала придатними до військової служби, можуть призвати до лав ЗСУ. Для цього працівники ТЦК та СП вручають особі мобілізаційне розпорядження або, як його ще називають, бойову повістку. Надалі мобілізований відправляється до навчального центру, а вже після навчання — до бойової частини.

Коли бойову повістку можна вважати офіційно врученою, чи обов'язково військовозобов'язаним підписувати документ та яка відповідальність загрожує за ігнорування або відмову, розповіли фахівці на порталі "Юристи.UA".

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Бойова повістка — коли вважається врученою та чи потрібен підпис військовозобов'язаного

Як наголосив юрист Юрій Айвазян, відповідно до п. 88 Постанови Кабінету Міністрів України №560, мобілізаційне розпорядження вручається військовозобов’язаному чоловіку виключно в приміщенні ТЦК та СП, Центральному управлінні або регіональних органах СБУ чи відповідному підрозділі розвідувальних органів. Друга умова зазначена у пункті — під особистий підпис військовозобов'язаної особи.

Своєю чергою адвокат Євген Лошаков зазначив, що військовозобов'язаному необов'язково підписувати бойову повістку, щоб вона вважалася офіційно врученою, адже для цього достатньо буде інших доказів вручення, до прикладу, це може бути акт про відмову у підписанні.

Військовозобов'язані чоловіки в територіальному центрі комплектування. Фото: ЛОТЦК та СП/Facebook

Що буде, якщо відмовитися від бойової повістки або проігнорувати її під час воєнного стану

Якщо людина прийшла до ТЦК для уточнення даних, пройшла ВЛК, отримала висновок про придатність до військової служби, і отримала мобілізаційне розпорядження, за яким не з'явилася у пункт збору (тобто проігнорувала вимогу) — їй загрожує кримінальна відповідальність за ст. 336 Кримінального кодексу України (ухилення від військової служби), яка передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 3 до 5 років.

Раніше ми писали, що загрожує чоловіку, який проігнорує повістку на пошті та не забере її.

Також ми інформували, чи можуть працівники ТЦК вручити повістку військовозобов'язаному через його родичів.