Боевые повестки неполученные - когда не будут судить

Игнорирование боевой повестки является уголовным преступлением, и наказание за это нарушение будет соответствующее. Но в некоторых случаях уголовное производство против военнообязанного должно быть закрыто.

Недоставленная по почте боевая повестка

К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, в каждом ли случае отправки боевой повестки по почте неполучение этой повестки обернется уголовным преследованием военнообязанного.

Адвокат Юрий Айвазян подчеркнул, что ситуация такая очень неоднозначная.

"Проблема заключается в том, что лицо, например, может находиться в отпуске или на стационарном лечении, почтальон может и не вложить в ящик сообщение о поступлении заказного письма", — пояснил юрист.

Айвазян добавил, что факт уклонения от боевой повестки можно доказать только в том случае, если доказан умысел.

"Если же такой умысел доказать невозможно, то невозможно и привлечь к уголовной ответственности", — заверил адвокат.

Когда уголовное дело должны закрыть

Другой юрист, Владислав Дерий, подтвердил, что существуют случаи, когда уголовное дело, открытое за неявку по боевой повестке, может быть закрыто.

Все зависит от того, сможет ли военнообязанный гражданин доказать отсутствие определенного законом оповещения со стороны почтовой организации.

"Если оператор почтовой связи не сообщил о наличии повестки или человек имел уважительные причины для неявки, то уголовное производство должно быть закрыто", — заверил Дерий.

