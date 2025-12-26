Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоПогодаАвтоКино и сериалыМодаLifeЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мобилизация Боевая повестка по почте — когда уголовное дело закроют

Боевая повестка по почте — когда уголовное дело закроют

Ua ru
Дата публикации 26 декабря 2025 15:25
Боевые повестки неполученные - когда не будут судить
Гражданин с повесткой. Фото: УНІАН

Игнорирование боевой повестки является уголовным преступлением, и наказание за это нарушение будет соответствующее. Но в некоторых случаях уголовное производство против военнообязанного должно быть закрыто.

Об этом написали на портале "Юристи.UA".

Реклама
Читайте также:

Недоставленная по почте боевая повестка

К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, в каждом ли случае отправки боевой повестки по почте неполучение этой повестки обернется уголовным преследованием военнообязанного.

Адвокат Юрий Айвазян подчеркнул, что ситуация такая очень неоднозначная.

"Проблема заключается в том, что лицо, например, может находиться в отпуске или на стационарном лечении, почтальон может и не вложить в ящик сообщение о поступлении заказного письма", — пояснил юрист.

Айвазян добавил, что факт уклонения от боевой повестки можно доказать только в том случае, если доказан умысел.

"Если же такой умысел доказать невозможно, то невозможно и привлечь к уголовной ответственности", — заверил адвокат.

Когда уголовное дело должны закрыть

Другой юрист, Владислав Дерий, подтвердил, что существуют случаи, когда уголовное дело, открытое за неявку по боевой повестке, может быть закрыто.

Все зависит от того, сможет ли военнообязанный гражданин доказать отсутствие определенного законом оповещения со стороны почтовой организации.

"Если оператор почтовой связи не сообщил о наличии повестки или человек имел уважительные причины для неявки, то уголовное производство должно быть закрыто", — заверил Дерий.

Напомним, мы ранее писали о том, имеет ли право территориальный центр комплектования присылать боевые повестки заранее.

Добавим, мы сообщали о том, когда именно боевая повестка считается врученной.

почта Криминал повестки военнообязанные боевая повестка
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации