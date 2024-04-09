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У Раді хочуть збільшити штраф для ухилянтів, які не повідомлять про зміну адреси

9 квітня 2024 13:32
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
У Раді хочуть збільшити штраф для ухилянтів, які не повідомлять про зміну адреси
Засідання Верховної Ради. Фото: ВРУ
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У Верховній Раді хочуть посилити адміністративну відповідальність за порушення правил військового обліку та закону про мобілізацію. Зокрема, йдеться про підвищення штрафів для військовозобов'язаних, які не повідомили про зміну адреси проживання. 

Про це повідомляє Судово-юридична газета з посиланням на статтю ВРУ.

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Що відомо про підвищення штрафів

Так, йдеться про законопроєкт №10379, а саме статтю 210-1. Його розглянув Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності 8 квітня.

Згідно з документом, народні депутати пропонують запровадити штраф у розмірі від 17 до 25 тисяч гривень. Не штрафуватимуть лише у тому випадку, якщо дані містяться у реєстрі військовозобов’язаних і Міноборони може їх отримати автоматично. 

Варто зазначити, що наразі відповідний штраф  становить від 3 400 до 5 100 гривень. 

Штраф для військовозобов'язаних
Скриншот уривку статті

Нагадаємо, чоловіків, які відмовляються проходити медичний огляд у ТЦК і таким чином ухиляються від мобілізації, не позбавлять волі. Але порушнику доведеться заплатити великий штраф.

Також днями стало відомо, що всіх українських водіїв внесуть до реєстру військовозобов’язаних. 

війна
штраф
мобілізація
війна в Україні
ТЦК та СП
військовозобов'язані

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