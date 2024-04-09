Екскомандир "Азову" прокоментував бронювання віл мобілізації для працівників цирку

Максим Жорін. Фото: скриншот

Екскомандир "Азову", а нині заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади, Максим Жорін прокоментував те, що у списку підприємств, які вважаються критично важливими для забезпечення життєдіяльності населення під час мобілізації, з'явився пересувний цирк. Його працівники отримали бронь від мобілізації.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

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Що сказав Жорін про бронювання працівників пересувного цирку

"Якщо "Пересувний цирк України" отримав статус критично важливого підприємства, вважаю, що принаймні частину народних депутатів з бронювання потрібно знімати. Ну, або хай оформлюються в структуру, яка їм більше підходить", — зазначив Жорін.

У відповідному указі, опублікованому на сайті міністерства і датованому від 28 лютого, йдеться про підтвердження статусу критично важливого підприємства, установи, організації для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період державного підприємства "Пересувний цирк України".

Зауважується, що відповідний наказ ухвалюється з огляду на наказ МКІП від 27 квітня 2023 року №220 "Про визначення критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період ДП "Державна циркова компанія України", ДП "Пересувний цирк України".

Також на сайті міністерства є ще ряд наказів від лютого та березня, в яких ідеться про підтвердження статусу критично важливого підприємства, зокрема для ДП "Державна циркова компанія України", ДП "Національний цирк України", ДП "Запорізький державний цирк", ДП "Харківський державний цирк ім. Ф.Д. Яшинова", ДП "Одеський державний цирк" та ДП "Львівський державний цирк".

Нагадаємо, що Міністерство культури підтвердило для телеканалів, які беруть участь у марафоні "Єдині новини", статус критично важливих для функціонування економіки й забезпечення життєдіяльності населення в особливий період. Це означає, що їхні працівники підлягають бронюванню від мобілізації.

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