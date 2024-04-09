Бригада "Азов" объявила набор в 6-й батальон специального назначения

Обучение украинских военных. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

Бригада "Азов" объявила о начале набора в 6-й батальон специального назначения, создаваемого в составе 12-й бригады. Эта инициатива направлена на усиление боевой готовности бригады и увеличение численности для успешного выполнения боевых задач.

Об этом сообщает официальный телеграмм-канал ОЗСП "Азов".

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Участники батальона будут высококвалифицированными и опытными бойцами "Азова", прошедшими большой путь от солдат до командиров. Они обладают значительным боевым инструкторским опытом и стремятся передать свои знания младшим поколениям.

Основная цель нового батальона — передать многолетний опыт военных действий и обеспечить совместные усилия для достижения победы.

Батальон приглашает добровольцев на разные должности, включая стрелков, пулеметчиков, медиков, операторов различного тяжелого вооружения, водителей техники, механиков, сварщиков и многие другие профессии.

Основное требование к кандидатам — это высокая мотивация. Инструкторы-профессионалы "Азова" готовы научить всему другому необходимому для службы.

Если вас заинтересовало участие в батальоне, заполните анкету на официальном веб-сайте "Азова" по ссылке azov.org.ua.

Сообщение ОЗСП "Азов". Фото: скриншот

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