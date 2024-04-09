Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мобилизация arrow Бригада "Азов" объявила набор в 6-й батальон специального назначения arrow

Бригада "Азов" объявила набор в 6-й батальон специального назначения

9 апреля 2024 19:00
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
Бригада "Азов" объявила набор в 6-й батальон специального назначения
Обучение украинских военных. Иллюстративное фото: Новини.LIVE
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

Бригада "Азов" объявила о начале набора в 6-й батальон специального назначения, создаваемого в составе 12-й бригады. Эта инициатива направлена на усиление боевой готовности бригады и увеличение численности для успешного выполнения боевых задач.

Об этом сообщает официальный телеграмм-канал ОЗСП "Азов".

Читайте также:

Вакансии для добровольцев

Участники батальона будут высококвалифицированными и опытными бойцами "Азова", прошедшими большой путь от солдат до командиров. Они обладают значительным боевым инструкторским опытом и стремятся передать свои знания младшим поколениям.

Основная цель нового батальона — передать многолетний опыт военных действий и обеспечить совместные усилия для достижения победы.

Батальон приглашает добровольцев на разные должности, включая стрелков, пулеметчиков, медиков, операторов различного тяжелого вооружения, водителей техники, механиков, сварщиков и многие другие профессии.

Основное требование к кандидатам — это высокая мотивация. Инструкторы-профессионалы "Азова" готовы научить всему другому необходимому для службы.

Если вас заинтересовало участие в батальоне, заполните анкету на официальном веб-сайте "Азова" по ссылке azov.org.ua.

Бригада "Азов" объявила набор в 6-й батальон специального назначения - фото 1
Сообщение ОЗСП "Азов". Фото: скриншот

Напомним, что в Верховной Раде хотят ужесточить административную ответственность за нарушение правил военного учета и закона о мобилизации. В частности, речь идет о повышении штрафов для военнообязанных, не сообщивших об изменении адреса проживания.

Также мы писали о том, что экскомандир "Азова" прокомментировал бронирование от мобилизации для работников цирка.

полк "Азов"
мобилизация
вакансии
война в Украине
военнообязанные
добровольцы

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

13:28 Наталья Сумская рассказала о пророчестве, которое услышала в свое время ее мама

26 марта 2024

19:27 С 1 апреля украинцы должны будут прийти в ТЦК без повестки — кого коснется

30 марта 2024

01:47 Где могут служить ограниченно пригодные с 1 апреля — полный перечень

27 марта 2024

02:45 Мобилизация в Украине — адвокат назвал одну популярную болезнь, освобождающую от призыва

06:44 Сколько военных в Украине до сих пор не были на фронте — официальные данные

9 апреля 2024

07:19 Экс-командир "Азова" прокомментировал бронирование от мобилизации для работников цирка

30 марта 2024

17:27 Нападение на работников ТЦК на Хмельнитчине — Жорин отреагировал на инцидент

3 апреля 2024

20:40 Простая ситуация, в которой многие ошибаются, — кто из водителей проедет первым

27 марта 2024

20:51 Можно ли игнорировать оставшуюся в дверях повестку — ответ юриста

30 марта 2024

18:40На Одесчине пограничники начали выдавать разрешения на проезд через Паланку