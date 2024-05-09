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Бронь від мобілізації 2024 — на яких посадах можна отримати відстрочку

9 травня 2024 15:15
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
Бронь від мобілізації 2024 — на яких посадах можна отримати відстрочку
Робота працівників ТЦК. Ілюстративне фото: Вінниця.info
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

У зв'язку з воєнним станом та загальною мобілізацією в Україні деякі категорії працівників мають право на відстрочку від призову на військову службу. Новий закон про мобілізацію, який набуде чинності 18 травня, розширив перелік професій, представників яких можуть забронювати. 

Про це розповів адвокат Ігор Ясько виданню Фактам ICTV.

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Юрист наголосив, що 17 квітня був прийнятий закон про посилення мобілізації, який визначив, що бронюванню підлягають працівники, що працюють:

  • в органах державної влади, місцевого самоврядування та інших державних органах на посадах, необхідних для функціонування цих органів;
  • на підприємствах, установах та організаціях, пов’язаних із забезпеченням виконання мобілізаційних завдань;
  • на підприємствах, установах та організаціях, які критично важливі для забезпечення життєдіяльності населення в особливий період та функціонування економіки;
  • на підприємствах, установах та організаціях, які здійснюють виробництво товарів, виконують роботи або надають послуги, необхідні для забезпечення потреб ЗСУ й інших військових формувань.

Також підлягають бронюванню кінцеві бенефіціарні власники підприємств, які не є їхніми працівниками.

Процедура та організація бронювання, критерії, перелік посад і професій, а також обсяги бронювання військовозобов’язаних визначаються законом та нормативно-правовими актами, ухваленими на його виконання.

Порядок бронювання також стосується керівництва міністерств, народних депутатів, суддів, дипломатів та інших категорій працівників. Примітно, що уряд України на місяць продовжив строки дії чинних відстрочок, щоб запобігти зупинці критично важливих підприємств у перехідний період до введення нового порядку бронювання.

Нагадаємо 9 травня Верховна Рада ухвалила законопроєкт №10379 про посилення відповідальності за військові правопорушення. Він передбачає збільшення штрафів для ухилянтів.

Раніше речник ДПСУ Андрій Демченко заявив, що в Україні з'являться нові правила перетину кордону. Це станеться, коли новий закон про мобілізацію набуде чинності.

мобілізація
бронювання
війна в Україні
військовозобов'язані
адвокат
юрист

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