Бронь от мобилизации 2024 — на каких должностях можно получить отсрочку
В связи с военным положением и общей мобилизацией в Украине некоторые категории работников имеют право на отсрочку от призыва на военную службу. Новый закон о мобилизации, который вступит в силу 18 мая, расширил список профессий, представителей которых могут забронировать.
Об этом рассказал адвокат Игорь Ясько изданию Фактам ICTV.
Кому предоставляется бронь от мобилизации
Юрист подчеркнул, что 17 апреля был принят закон об усилении мобилизации, который определил, что бронированию подлежат работающие работники:
- в органах государственной власти, местного самоуправления и других государственных органах в должностях, необходимых для функционирования этих органов;
- на предприятиях, учреждениях и организациях, связанных с обеспечением выполнения мобилизационных задач;
- на предприятиях, учреждениях и организациях, критически важных для обеспечения жизнедеятельности населения в особый период и функционирование экономики;
- на предприятиях, учреждениях и организациях, осуществляющих производство товаров, выполняют работы или оказывают услуги, необходимые для обеспечения потребностей ВСУ и других военных формирований.
Также подлежат бронированию конечные владельцы бенефициарных предприятий, которые не являются их работниками.
Процедура и организация бронирования, критерии, перечень должностей и профессий, как и объемы бронирования военнообязанных определяются законом и нормативно-правовыми актами, принятыми к его выполнения.
Порядок бронирования касается руководства министерств, народных депутатов, судей, дипломатов и других категорий работников. Примечательно, что правительство Украины на месяц продлило сроки действия действующих отсрочек, чтобы предотвратить остановку критически важных предприятий в переходный период до введения нового порядка бронирования.
Напомним, 9 мая Верховная Рада приняла законопроект №10379 об усилении ответственности за военные правонарушения. Он предусматривает увеличение штрафов для уклоняющихся.
Ранее представитель ГПСУ Андрей Демченко заявил, что в Украине появятся новые правила пересечения границы. Это произойдет, когда новый закон о мобилизации вступит в силу.
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