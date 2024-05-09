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Бронь от мобилизации 2024 — на каких должностях можно получить отсрочку

9 мая 2024 15:15
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
Бронь от мобилизации 2024 - на каких должностях можно получить отсрочку
Работа работников ТЦК. Иллюстративное фото: Винница.info
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

В связи с военным положением и общей мобилизацией в Украине некоторые категории работников имеют право на отсрочку от призыва на военную службу. Новый закон о мобилизации, который вступит в силу 18 мая, расширил список профессий, представителей которых могут забронировать.

Об этом рассказал адвокат Игорь Ясько изданию Фактам ICTV.

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Юрист подчеркнул, что 17 апреля был принят закон об усилении мобилизации, который определил, что бронированию подлежат работающие работники:

  • в органах государственной власти, местного самоуправления и других государственных органах в должностях, необходимых для функционирования этих органов;
  • на предприятиях, учреждениях и организациях, связанных с обеспечением выполнения мобилизационных задач;
  • на предприятиях, учреждениях и организациях, критически важных для обеспечения жизнедеятельности населения в особый период и функционирование экономики;
  • на предприятиях, учреждениях и организациях, осуществляющих производство товаров, выполняют работы или оказывают услуги, необходимые для обеспечения потребностей ВСУ и других военных формирований.

Также подлежат бронированию конечные владельцы бенефициарных предприятий, которые не являются их работниками.

Процедура и организация бронирования, критерии, перечень должностей и профессий, как и объемы бронирования военнообязанных определяются законом и нормативно-правовыми актами, принятыми к его выполнения.

Порядок бронирования касается руководства министерств, народных депутатов, судей, дипломатов и других категорий работников. Примечательно, что правительство Украины на месяц продлило сроки действия действующих отсрочек, чтобы предотвратить остановку критически важных предприятий в переходный период до введения нового порядка бронирования.

Напомним, 9 мая Верховная Рада приняла законопроект №10379 об усилении ответственности за военные правонарушения. Он предусматривает увеличение штрафов для уклоняющихся.

Ранее представитель ГПСУ Андрей Демченко заявил, что в Украине появятся новые правила пересечения границы. Это произойдет, когда новый закон о мобилизации вступит в силу.

мобилизация
бронирование
война в Украине
военнообязанные
адвокат
юрист

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