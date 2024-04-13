Які компанії надають бронь від мобілізації в Україні та як її отримати

Військові заповняють анкети. Фото: Генштаб ВСУ

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Останнім часом тема мобілізації в Україні стає все гострішою. Нещодавно депутати Верховної Ради України ухвалили проєкт закону про мобілізацію, який досить серйозно посилює заходи контролю за військовозобов'язаними. При цьому буквально за кілька днів до затвердження Радою цього закону у суспільстві розгорілась дискусія щодо списку підприємств, співробітники яких мають право на бронювання від служби в ЗСУ. У соцмережах здивувалися, чому деякі підприємства, установи та компанії були визнані критично важливими.

Новини.LIVE розповідають де працювати, щоб отримати бронь від мобілізації, як її оформити та чому це не гарантія від потрапляння у військо.

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Що в законі про мобілізацію

У четвер, 11 квітня, Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт №10449 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку". Цей закон посилює правила мобілізації, передбачаючи суворіший контроль за військовозобов'язаними.

Основні положення закону про мобілізацію:

Військовозобов'язаним надається 60 днів з моменту набрання чинності закону для оновлення своїх даних у ТЦК. Це можна буде зробити як очно, так і онлайн. Недотримання цього правила тягне за собою штрафи та санкції.

Повістка буде вважатися отриманою, навіть якщо її не було особисто вручено в руки військовозобов'язаного. Якщо людину не застали вдома, то датою "вручення" вважатиметься день, коли проставлено штамп про неможливість вручення.

Носіння військового квитка стане обов'язковим не лише для військовозобов'язаних, а й для всіх чоловіків віком від 18 до 60 років. Наявність цього документа перевірятиметься співробітниками ТЦК, поліцією та прикордонниками.

Порушення будь-якого з цих правил тягне за собою цілу низку санкцій, включаючи штрафи (до 22,5 тисячі гривень) та позбавлення права керування транспортним засобом, а також примусовий привід громадянина в ТЦК поліцією у разі неявки за повісткою. Законопроєкт про штрафи перебуває на розгляді у Раді.

Майже всі правоохоронні органи (наприклад, поліція у повному складі), помічники депутатів та власники стратегічних підприємств звільняються від обов'язку проходити мобілізацію.

Інваліди всіх груп отримають відстрочку, але їм буде потрібно проходити переатестацію один раз на рік або частіше. Інваліди третьої групи отримали окремий список захворювань, через які вони звільняються від служби (переважно це онкологічні захворювання чи відсутність органів, чи кінцівок). Також відстрочку збережуть найближчі родичі інвалідів.

Студенти аспірантури після довгих обговорень таки отримали відстрочку, без поділу на форми навчання на бюджетній або на контрактній основі. Відстрочку збережуть усі студенти денних та дуальних програм, які навчаються на рівні вище, ніж попереднє. Проте здобувачі другої вищої освіти позбавлені права на відстрочку.

Що таке бронь від мобілізації та в яких компаній вона є

Відповідно до Закону України "Про мобілізацію і мобілізаційну підготовку", бронювання військовозобов’язаних у воєнний час здійснюється за рішенням Мінекономіки з метою забезпечення функціонування органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, а також підприємств, установ і організацій, зокрема уповноважених банків, які задовольняють потреби ЗСУ, інших військових формувань, населення.

Фактично бронювання працівників критично важливих підприємств України потрібно для безперебійного функціонування тилу та дозволяє зберегти кадровий потенціал підприємств там, де це необхідно. З іншого боку, для того, щоб підприємство отримало бронь для своїх працівників, йому достатньо відповідати лише трьом із семи критеріїв.

При цьому серед них, окрім стратегічного значення для економіки та безпеки держави, також враховується реєстрація у "Дія.Сіті" та навіть відсутність заборгованості зі сплати ЄСВ. Однак головним чинником стає рішення місцевих адміністрацій, які визначають, що це підприємство є "критично важливим" для територіальної громади.

Критерії визначення критично важливих підприємств. Фото: Кабінет міністрів України

Через це у суспільстві розгорілась дискусія щодо списку підприємств, співробітники яких мають право на бронювання від служби в ЗСУ. Багатьом українцям не сподобалось, що бронь від мобілізації отримали співробітники підприємств, які, на їх думку, не є критично важливими для економіки.

Зокрема бронь від мобілізації отримали представники деяких ЗМІ: "Суспільні Новини", "Ми – Україна", 1+1, "Рада", ICTV, СТБ, "Інтер", "Укрінформ", "Новий канал", "Хмарочос", УНІАН та інші.

Крім того, від військової служби звільнено представників культурної сфери, включаючи державні підприємства: "Пересувний цирк України", державні цирки у Запоріжжі, Харкові, Одесі, Дніпрі, Кривому Розі, а також Національний цирк України та "Державна циркова компанія України".

Можливість звільнення від військової служби також отримали такі організації: "Нова пошта", пивзавод "Оболонь", "Епіцентр", "Укренерго", "ПриватБанк", Vodafone, "Сільпо", Credit Agricole, "Приправка", мережа магазинів косметики Eva та інші компанії.

Як оформити бронь від мобілізації та скільки вона діє

Як повідомили Новинам.LIVE у HR-департаменті однієї з приватних компаній, що має право на бронювання своїх співробітників, процес оформлення звільнення від військової служби не є простим. Він триває приблизно два місяці від початку роботи співробітника на підприємстві.

Щоб отримати бронь, працівник має бути віком від 27 років та стояти на військовому обліку. При цьому стовідсоткової гарантії звільнення від військової служби в компанії не надають. Якщо у війську є дефіцит спеціальностей, на які подається запит на бронювання, воно не буде погоджене.

Також слід зазначити, що бронь надається на 6 місяців. Після закінчення цього періоду вона переглядається.

Які вакансії є у компаніях з можливістю бронювання співробітників

Вакансії у компаніях з можливістю бронювання співробітників ми дивились на сайті з пошуку роботи в Україні Work.ua.

"Епіцентр"

"Епіцентр" — це група компаній, яка є найбільшим непродуктовим ритейлером в Україні. Магазини "Епіцентр" пропонують широкий асортимент товарів, включаючи будівельні матеріали, товари для дому та саду, електроніку та побутову техніку, меблі, товари для ремонту та інструмент.

Наразі на work.ua доступна 31 пропозиція з роботи в компанії "Епіцентр". Працевлаштуватись можна в таких містах, як Київ, Кропивницький, Львів, Прилуки, Рівне, Тернопіль та Хмельницький. Здебільшого представлені вакансії сфери послуг та які потребують фізичної праці: кухарі, касири, водії, електромонтери. Рівень заробітної плати, зазначений у таких пропозиціях, становить в середньому 16-20 тис. грн.

Вакансія роботи касиром у "Eпіцентрі". Фото: work.ua

Eva

Eva — це українська мережа магазинів, яка спеціалізується на продажі товарів для краси, здоров'я та гігієни. Перший магазин мережі було відкрито 2001 року в Києві. На сьогодні мережа налічує понад 1000 магазинів по всій Україні.

Наразі компанія розмістила 705 вакансій роботи у своїх магазинах та офісах. В "Єві" шукають адміністраторів торгового залу, вантажників, водіїв, продавців, касирів тощо. Рівень заробітної плати в компанії залежить від посади та розташування магазину. Наприклад, зарплата вантажників становить від 15 до 17 тис. грн, а водій з власним авто може розраховувати на 60 тис. грн.

Вакансія роботи вантажником у Eva. Фото: work.ua

"ПриватБанк"

"ПриватБанк" — це найбільший банк України за активами та кількістю клієнтів, яких він обслуговує. Банк був заснований у 1992 році. Наразі компанія розмістила 324 вакансії. Тут також зустрічається багато вакансій, які не потребують спеціальних навичок. Наприклад, зустрічається багато вакансій на посаду касира-операціоніста із зарплатою від 18 до 25 тис. грн. Також пропонують посади клієнт-менеджера із заробітною платою від 15 до 20 тис. грн та фахівця з обслуговування клієнтів телефоном із середнім окладом у 20 тис. грн.

Вакансія роботи фахівецем з обслуговування клієнтів телефоном у "ПриватБанку". Фото: work.ua

"Нова пошта"

"Нова Пошта" — це провідна логістична компанія України, яка надає широкий спектр послуг з доставки посилок, вантажів та документів. Компанія була заснована у 2001 році. "Нова пошта" розмістила 626 вакансій. Шукають переважно вантажників (заробітна плата приблизно 20 тис. грн), водіїв (20-30 тис. грн), кур'єрів (15-20 тис. грн) та експедиторів (16-20 тис. грн).

Вакансія роботи вантажником на "Новій Пошті". Фото: work.ua

"Приправка"

Остання і найменша компанія в нашому списку, яка теж має змогу бронювати своїх співробітників. "Приправка" — це український виробник натуральних приправ та спецій, що працює на ринку з 2005 року. Компанія експортує продукцію у більш ніж 20 країн світу. При цьому наразі "Приправка" шукає лише аналітика, менеджера з навчання персоналу і територіального менеджера. Рівень зарплати у вакансіях не вказано.

Вакансія роботи аналітиком у "Приправці". Фото: work.ua

Нагадаємо, 11 квітня Верховна Рада України ухвалила у другому читанні законопроєкт про мобілізацію, над яким працювала практично пів року. Окрім нових умов військового обліку та мобілізації, документ передбачає нові категорії осіб, які матимуть право на відстрочку від призову на військову службу.

Також ми писали про умови для відстрочки від мобілізації аспірантам, студентам та викладачам. В законі про мобілізацію врахували пропозицію Комітету освіти щодо надання аспірантам права на відстрочку.