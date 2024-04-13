Какие компании предоставляют бронь от мобилизации в Украине и как ее получить

Военные заполняют анкеты. Фото: Генштаб ВСУ

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

В последнее время тема мобилизации в Украине становится все острее. Недавно депутаты Верховной Рады Украины приняли проект закона о мобилизации, достаточно серьезно усиливающий меры контроля за военнообязанными. При этом буквально за несколько дней до утверждения Радой этого закона в обществе разгорелась дискуссия по списку предприятий, сотрудники которых имеют право на бронирование от службы в ВСУ. В соцсетях удивились, почему некоторые предприятия, учреждения и компании были признаны критически важными.

Новини.LIVE рассказывают, где работать, чтобы получить бронь от мобилизации, как ее оформить и почему это не гарантия от попадания в армию.

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Что в законе о мобилизации

В четверг, 11 апреля, Верховная Рада приняла в целом законопроект №10449 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по отдельным вопросам прохождения военной службы, мобилизации и военного учета". Этот закон ужесточает правила мобилизации, предусматривая более строгий контроль за военнообязанными.

Основные положения закона о мобилизации:

Военнообязанным предоставляется 60 дней с момента вступления закона в силу для обновления своих данных в ТЦК. Это можно будет сделать как очно, так и онлайн. Несоблюдение этого правила влечет штрафы и санкции.

Повестка будет считаться полученной, даже если она не была лично вручена в руки военнообязанного. Если человека не застали дома, то датой "вручения" будет считаться день, когда проставлен штамп о невозможности вручения.

Ношение военного билета станет обязательным не только для военнообязанных, но и для всех мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Наличие этого документа будет проверяться сотрудниками ТЦК, полицией и пограничниками.

Нарушение любого из этих правил влечет целый ряд санкций, включая штрафы (до 22,5 тысяч гривен) и лишение права управления транспортным средством, а также принудительную доставку гражданина в ТЦК полицией в случае неявки по повестке. Законопроект о штрафах находится на рассмотрении в Раде.

Практически все правоохранительные органы (к примеру, полиция в полном составе), ассистенты депутатов и собственники стратегических компаний освобождаются от обязанности проходить мобилизацию.

Инвалиды всех групп получат отсрочку, но им потребуется проходить переаттестацию один раз в год или чаще. Инвалиды третьей группы получили отдельный список заболеваний, по которым они освобождаются от службы (преимущественно это онкологические заболевания, отсутствие органов или конечностей). Также отсрочку сохранят ближайшие родственники инвалидов.

Студенты аспирантуры после долгих обсуждений получили отсрочку, без разделения на формы обучения на бюджетной или на контрактной основе. Отсрочку сохранят все студенты дневных и дуальных программ, которые учатся на уровне выше предыдущего. Однако соискатели второго высшего образования лишены права на отсрочку.

Что такое бронь от мобилизации и у каких компаний она есть

В соответствии с Законом Украины "О мобилизации и мобилизационной подготовке", бронирование военнообязанных в военное время осуществляется по решению Минэкономики с целью обеспечения функционирования органов государственной власти, других государственных органов, органов местного самоуправления, а также предприятий, учреждений и организаций, в том числе уполномоченных банков, удовлетворяющих потребности ВСУ, других военных формирований, населения.

Фактически бронирование работников критически важных предприятий Украины необходимо для бесперебойного функционирования тыла и позволяет сохранить кадровый потенциал предприятий там, где это необходимо. С другой стороны, для того чтобы предприятие получило бронь для своих работников, ему достаточно соответствовать лишь трем из семи критериев.

При этом среди них, кроме стратегического значения для экономики и безопасности государства, также учитывается регистрация в "Дія.Сити" и даже отсутствие задолженности по уплате ЕСВ. Однако главным фактором становится решение местных администраций, которые определяют, что это предприятие является "критически важным" для территориального общества.

Критерии определения критически важных предприятий. Фото: Кабинет министров Украины

Поэтому в обществе разгорелась дискуссия по списку предприятий, сотрудники которых имеют право на бронирование от службы в ВСУ. Многим украинцам не понравилось, что бронь от мобилизации получили сотрудники предприятий, которые, по их мнению, не являются критически важными для экономики.

В частности, бронь от мобилизации получили представители некоторых СМИ: "Суспільні Новини", "Ми – Україна", 1+1, "Рада", ICTV, СТБ, "Інтер", "Укрінформ", "Новий канал", "Хмарочос", УНІАН и другие.

Кроме того, от военной службы освобождены представители культурной сферы, включая государственные предприятия: "Передвижной цирк Украины", государственные цирки в Запорожье, Харькове, Одессе, Днепре, Кривом Роге, а также Национальный цирк Украины и "Государственная цирковая компания Украины".

Возможность освобождения от военной службы также получили следующие организации: "Новая почта", пивзавод "Оболонь", "Эпицентр", "Укрэнерго", "ПриватБанк", Vodafone, "Сильпо", Credit Agricole, "Приправка", сеть магазинов косметики Eva и другие компании.

Как оформить бронь от мобилизации и сколько она действует

Как сообщили в HR-департаменте одной из частных компаний, имеющей право на бронирование своих сотрудников, процесс оформления освобождения от военной службы не является простым. Он занимает около двух месяцев с начала работы сотрудника на предприятии.

Чтобы получить бронь, работник должен быть в возрасте от 27 лет и стоять на воинском учете. При этом стопроцентную гарантию освобождения от военной службы в компании не дают. Если в армии есть дефицит специальностей, на которые подается запрос на бронирование, оно не будет согласовано.

Также следует отметить, что бронь предоставляется на 6 месяцев. По истечении этого периода она пересматривается.

Какие вакансии есть в компаниях с возможностью бронирования сотрудников

Вакансии в компаниях с возможностью бронирования сотрудников мы смотрели на сайте по поиску работы в Украине Work.ua.

"Эпицентр"

"Эпицентр" — это группа компаний, которая является крупнейшим непродуктовым ритейлером в Украине. Магазины "Эпицентр" предлагают широкий ассортимент товаров, включая строительные материалы, товары для дома и сада, электронику и бытовую технику, мебель, ремонт и инструмент.

Сейчас на work.ua доступно 31 предложение по работе в компании "Эпицентр". Трудоустроиться можно в таких городах, как Киев, Кропивницкий, Львов, Прилуки, Ровно, Тернополь и Хмельницкий. В основном представлены вакансии сферы услуг и требующие физической работы: повара, кассиры, водители, электромонтеры. Уровень заработной платы, указанный в таких предложениях, составляет в среднем 16-20 тыс. грн.

Вакансия кассира в "Эпицентре". Фото: work.ua

Eva

Eva — это украинская сеть магазинов, специализирующаяся на продаже товаров для красоты, здоровья и гигиены. Первый магазин сети был открыт в 2001 году в Киеве. На сегодняшний день сеть насчитывает более 1000 магазинов по всей Украине.

В настоящее время компания разместила 705 вакансий работы в своих магазинах и офисах. В "Еве" ищут администраторов торгового зала, грузчиков, водителей, продавцов, кассиров. Уровень заработной платы в компании зависит от должности и расположения магазина. Например, зарплаты грузчиков составляют от 15 до 17 тыс. грн, а водитель с собственным авто может рассчитывать на 60 тыс. грн.

Вакансия грузчика в Eva. Фото: work.ua

"ПриватБанк"

"ПриватБанк" — это крупнейший банк Украины по активам и количеству клиентов, которые он обслуживает. Банк был основан в 1992 году. В настоящее время компания разместила 324 вакансии. Здесь также встречается много вакансий, не требующих специальных навыков. К примеру, встречается много вакансий на должность кассира-операциониста с зарплатой от 18 до 25 тыс. грн. Также предлагают должности клиента-менеджера с заработной платой от 15 до 20 тыс. грн и специалиста по обслуживанию клиентов по телефону со средним окладом в 20 тыс. грн.

Вакансия работы специалистом по обслуживанию клиентов по телефону в "ПриватБанке". Фото: work.ua

"Новая почта"

"Новая почта" — ведущая логистическая компания Украины, которая предоставляет широкий спектр услуг по доставке посылок, грузов и документов. Компания была основана в 2001 году. "Новая почта" разместила 626 вакансий. Ищут преимущественно грузчиков (заработная плата около 20 тыс. грн), водителей (20-30 тыс. грн), курьеров (15-20 тыс. грн) и экспедиторов (16-20 тыс. грн).

Вакансия работы грузчиком на "Новой Почте". Фото: work.ua

"Приправка"

Последняя и самая маленькая компания в нашем списке, которая также может бронировать своих сотрудников. "Приправка" — украинский производитель натуральных приправ и специй, работающий на рынке с 2005 года. Компания экспортирует продукцию более чем в 20 стран мира. При этом "Приправка" ищет только аналитика, менеджера по обучению персонала и территориального менеджера. Уровень зарплаты в вакансиях не указан.

Вакансия аналитика в "Приправке". Фото: work.ua

Напомним, 11 апреля Верховная Рада Украины приняла во втором чтении законопроект о мобилизации, над которым работала почти полгода. Кроме новых условий военного учета и мобилизации, документ предусматривает новые категории лиц, имеющих право на отсрочку от призыва на военную службу.

Также мы писали об условиях отсрочки от мобилизации аспирантам, студентам и преподавателям. В законе о мобилизации учли предложение Комитета образования по предоставлению аспирантам права на отсрочку.