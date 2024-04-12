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Відстрочка від мобілізації аспірантам, студентам та викладачам — які умови

12 квітня 2024 17:49
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Відстрочка від мобілізації аспірантам, студентам та викладачам — які умови
Студенти в університеті. Фото: nung.edu.ua
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

В законі про мобілізацію врахували пропозицію Комітету освіти щодо надання аспірантам права на відстрочку. Її також отримають деякі студенти та викладачі.

Про це повідомила пресслужба Верховної Ради України у п'ятницю, 12 квітня.

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Відстрочка від мобілізації

"Під час прийняття Закону була врахована пропозиція народних депутатів України — членів Комітету надати аспірантам, які навчаються як за бюджетною, так і за контрактною формою навчання, право на відстрочку від мобілізації", — йдеться у повідомленні.

Також мобілізації не підлягатимуть:

  • здобувачі професійної (професійно-технічної);
  • фахової передвищої;
  • вищої освіти. 

Умова буде чинною, якщо вони навчаються за денною або дуальною формою, а також здобувають рівень освіти, що є вищим за раніше здобутий рівень освіти у послідовності, визначеній у частині другій статті 10 Закону "Про освіту".

Відстрочку також отримають: 

  • наукові та науково-педагогічні працівники закладів вищої та фахової передвищої освіти, наукових установ та організацій, які мають науковий ступінь;
  • педагогічні працівники закладів фахової передвищої освіти, професійної (професійно-технічної) освіти, закладів загальної середньої освіти. 

Для них відстрочка буде надана, якщо вони працюють у закладах вищої або фахової передвищої освіти, наукових установах або організаціях, а також у закладах професійної (професійно-технічної) або загальної середньої освіти на основному місці роботи зі ставкою не менше ніж 0,75.

Нагадаємо, 11 квітня Верховна Рада України ухвалила у другому читанні законопроєкт про мобілізацію, над яким працювала практично пів року. Окрім нових умов військового обліку та мобілізації, документ передбачає нові категорії осіб, які матимуть право на відстрочку від призову на військову службу. 

Також під час воєнного стану загальній мобілізації підлягають усі чоловіки віком від 18 до 60 років. Отримати тимчасову відстрочку або ж право на повне звільнення від мобілізації можна на підставі деяких захворювань хребта. 

Верховна Рада
студенти
мобілізація
відстрочка
Аспірант
викладачі

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