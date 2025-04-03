Мобилизация в апреле 2025 — как украинцам получить бронирование

Военнообязанный мужчина в территориальном центре комплектования. Фото: Facebook/ЖОТЦК и СП

В Украине с апреля 2025 года начали действовать новые правила бронирования от мобилизации. Отныне это возможно сделать исключительно через государственный портал "Дія". А бронь, которая была оформлена по старому порядку, теряет свою силу.

Кто в апреле 2025 года будет иметь право на бронь от мобилизации и как ее получить, рассказала адвокат юридической компании "Riyako&Partners" Екатерина Анищенко в комментарии УНИАН.

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Кто получит бронь в апреле 2025 года

По словам правозащитницы, на бронирование могут рассчитывать те военнообязанные работники, которые официально работают на предприятии со статусом критичности. Такой статус нужно было подтвердить до 28 февраля 2025 года.

Эксперт отметила, что уже начали восстанавливать статус критичности благотворительным организациям и фондам, что позволяет их сотрудникам получить бронь.

Что касается того, какие профессии имеют бронь среди гражданских специальностей, то, говорит адвокат, конкретного списка нет: работодатель сам решает, кому оформлять бронь, а кому — нет.

Но при этом государственные органы могут забронировать не более 30% сотрудников, а частные предприятия — до 50%.

Мужчина проверяет документы. Фото: depositphotos.com

Как забронировать работника от мобилизации

Подать заявление на бронирование работников предприятия, учреждения, организации могут через портал "Дія". Срок оформления бронирования составляет ровно трое суток.

Важное условие: военнообязанный, который хочет получить бронь от своего предприятия, учреждения или организации, не должен иметь проблем с военным учетом, а именно:

находиться на военном учете;

иметь обновленные военно-учетные данные;

иметь актуальные военно-учетные документы;

не находиться в розыске ТЦК и СП.

Ранее мы писали, как военнообязанному мужчине самостоятельно снять бронь в ТЦК и для чего это может понадобиться.

Напомним, также мы рассказывали, на каких основаниях бронь могут отменить.