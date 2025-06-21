Бронювання від мобілізації - чи можуть затримати заброньованого

Броня без ВЛК та ВОС — чи можуть затримати таку особу
Якщо у військовозобов’язаного громадянина, який має бронювання, під час перевірки групою оповіщення виявили відсутність ВЛК чи військово-облікової спеціальності у документах, його не можуть затримати і доставити в ТЦК. Максимум у такій ситуації – це виписування повістки.
Про це написали на порталі "Юристи.UA".
Доставлення до ТЦК чи повістка
До юристів звернувся громадянин, чи може його затримати група оповіщення ТЦК, якщо він, за наявності бронювання, не має у "Резерв+" даних про військово-облікову спеціальність та проходження військово-лікарської комісії.
"Підставами для затримання та доставлення Вас до ТЦК працівниками Нацполіції є Ваше знаходження у розшуку або ж відсутність ВОД", — наголосив у відповіді адвокат Юрій Айвазян.
Тож, максимум, який можливий у такому випадку, запевнив юрист, це видача повістки
Коли все ж можуть доставити в ТЦК
Інший юрист, Владислав Дерій, підтвердив інформацію колеги.
"Скоріш за все, Вам вручать лише повістку на явку до ТЦК, адже в "Резерв+" немає інформації про порушення правил військового обліку та розшук", — наголосив Дерій.
За словами юриста, затримати такого громадянина можуть лише тоді, коли було спеціальне направлення до Нацполіції щодо примусового доставлення.
Нагадаємо, ми раніше писали про те, з якої посади не знімуть бронювання влітку 2025 року.
Додамо, ми повідомляли про те, скільки часу займає бронювання на порталі "Дія".
Читайте Новини.LIVE!