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Головна Мобілізація Броня без ВЛК та ВОС — чи можуть затримати таку особу

Броня без ВЛК та ВОС — чи можуть затримати таку особу

Ua en ru
Дата публікації: 21 червня 2025 12:20
Бронювання від мобілізації - чи можуть затримати заброньованого
Перевірка групою оповіщення ТЦК. Фото: NV
Ключові моменти Доставлення до ТЦК чи повістка Коли все ж можуть доставити в ТЦК

Якщо у військовозобов’язаного громадянина, який має бронювання, під час перевірки групою оповіщення виявили відсутність ВЛК чи військово-облікової спеціальності у документах, його не можуть затримати і доставити в ТЦК. Максимум у такій ситуації – це виписування повістки.

Про це написали на порталі "Юристи.UA".

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Доставлення до ТЦК чи повістка

До юристів звернувся громадянин, чи може його затримати група оповіщення ТЦК, якщо він, за наявності бронювання, не має у "Резерв+" даних про військово-облікову спеціальність та проходження військово-лікарської комісії.

"Підставами для затримання та доставлення Вас до ТЦК працівниками Нацполіції є Ваше знаходження у розшуку або ж відсутність ВОД", — наголосив у відповіді адвокат Юрій Айвазян.

Тож, максимум, який можливий у такому випадку, запевнив юрист, це видача повістки

Коли все ж можуть доставити в ТЦК

Інший юрист, Владислав Дерій, підтвердив інформацію колеги.

"Скоріш за все, Вам вручать лише повістку на явку до ТЦК, адже в "Резерв+" немає інформації про порушення правил військового обліку та розшук", — наголосив Дерій.

За словами юриста, затримати такого громадянина можуть лише тоді, коли було спеціальне направлення до Нацполіції щодо примусового доставлення.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, з якої посади не знімуть бронювання влітку 2025 року.

Додамо, ми повідомляли про те, скільки часу займає бронювання на порталі "Дія".

бронювання ВЛК ТЦК та СП військовозобов'язані військово-обліковий документ
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
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