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Бронювання в "Дії" — скільки часу це займає

Ua en ru
Дата публікації: 15 червня 2025 12:20
Бронювання від мобілізації в ДІї - як довго триває
Державний портал послуг "Дія". Фото: "Дія"
Ключові моменти Скільки триває бронювання в "Дії" Усі умови для бронювання

Для того, аби отримати бронювання від мобілізації через портал "Дія", достатньо трьох діб. Та при цьому потрібно виконати три важливі умови, інакше бронювання буде неможливе.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Андрій Карпенко.

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Скільки триває бронювання в "Дії"

До юристів звернувся громадянин, який працює на стратегічно важливому підприємстві і має право на бронь — але не має військово-облікового документу.

Чоловік поцікавився, скільки часу займе бронювання з моменту отримання ВОД та відповідного статусу "військовозобов’язаний".

"Бронювання буде залежати від оперативних дій роботодавця, котрий буде бронювати, після отримання вами статусу військовозобов’язаний. Стандартний термін бронювання в "Дії" — 72 години", — підкреслив у відповіді адвокат Андрій Карпенко.

Усі умови для бронювання

Юрист додав, що бронювання є можливим за умови дотримання трьох ключових умов.

Громадянин повинен:

  • мати оновлені військово-облікові дані;
  • не перебувати в розшуку;
  • не мати відстрочки від мобілізації на іншій підставі.

Тільки якщо усі три умови виконані одночасно, громадянина можна забронювати.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, коли заброньованим треба буде пройти військово-лікарську комісію.

Додамо, ми повідомляли про те, чи можуть під час відпустки відпочивати за кордоном заброньовані.

Дія військовий облік бронювання відстрочка військово-обліковий документ
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
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