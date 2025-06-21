Бронирование от мобилизации - могут ли задержать забронированного

Броня без ВВК и ВУС — могут ли задержать такое лицо
Если у военнообязанного гражданина, у которого есть бронирование, во время проверки группой оповещения обнаружили отсутствие ВВК или военно-учетной специальности в документах, его не могут задержать и доставить в ТЦК. Максимум в такой ситуации — это выписка повестки.
Об этом написали на портале "Юристи.UA".
Доставка в ТЦК или повестка
К юристам обратился гражданин с вопросом, может ли его задержать группа оповещения ТЦК, если он при наличии бронирования не имеет в "Резерв+" данных о военно-учетной специальности и прохождении военно-врачебной комиссии.
"Основаниями для задержания и доставки Вас в ТЦК работниками Нацполиции является Ваше нахождение в розыске или отсутствие ВУД", — отметил в ответе адвокат Юрий Айвазян.
Поэтому максимум, который возможен в таком случае, заверил юрист, это выдача повестки.
Когда все же могут доставить в ТЦК
Другой юрист, Владислав Дерий, подтвердил информацию коллеги.
"Скорее всего, Вам вручат только повестку на явку в ТЦК, ведь в "Резерв+" нет информации о нарушении правил воинского учета и розыске", — отметил Дерий.
По словам юриста, задержать такого гражданина могут только тогда, когда было специальное направление в Нацполицию по принудительной доставке.
Напомним, мы ранее писали о том, с какой должности не снимут бронирование летом 2025 года.
Добавим, мы сообщали о том, сколько времени занимает бронирование на портале "Дія".
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