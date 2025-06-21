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Главная Мобилизация Броня без ВВК и ВУС — могут ли задержать такое лицо

Броня без ВВК и ВУС — могут ли задержать такое лицо

Ua en ru
Дата публикации 21 июня 2025 12:20
Бронирование от мобилизации - могут ли задержать забронированного
Проверка группой оповещения ТЦК. Фото: NV
Ключові моменти Доставка в ТЦК или повестка Когда все же могут доставить в ТЦК

Если у военнообязанного гражданина, у которого есть бронирование, во время проверки группой оповещения обнаружили отсутствие ВВК или военно-учетной специальности в документах, его не могут задержать и доставить в ТЦК. Максимум в такой ситуации — это выписка повестки.

Об этом написали на портале "Юристи.UA".

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Доставка в ТЦК или повестка

К юристам обратился гражданин с вопросом, может ли его задержать группа оповещения ТЦК, если он при наличии бронирования не имеет в "Резерв+" данных о военно-учетной специальности и прохождении военно-врачебной комиссии.

"Основаниями для задержания и доставки Вас в ТЦК работниками Нацполиции является Ваше нахождение в розыске или отсутствие ВУД", — отметил в ответе адвокат Юрий Айвазян.

Поэтому максимум, который возможен в таком случае, заверил юрист, это выдача повестки.

Когда все же могут доставить в ТЦК

Другой юрист, Владислав Дерий, подтвердил информацию коллеги.

"Скорее всего, Вам вручат только повестку на явку в ТЦК, ведь в "Резерв+" нет информации о нарушении правил воинского учета и розыске", — отметил Дерий.

По словам юриста, задержать такого гражданина могут только тогда, когда было специальное направление в Нацполицию по принудительной доставке.

Напомним, мы ранее писали о том, с какой должности не снимут бронирование летом 2025 года.

Добавим, мы сообщали о том, сколько времени занимает бронирование на портале "Дія".

бронирование ВВК ТЦК и СП военнообязанные военно-учетный документ
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
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