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Зміна військово-облікової спеціальності — чи треба їхати до ТЦК

12 вересня 2024 03:03
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
ВОС, військово-облікова спеціальність - зміна ВОС - чи можна змінити ВОС дистанційно
Внесення нових даних у військово-облікові документи в ТЦК. Фото: Житомирський ТЦК
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Якщо у військовозобов'язаного громадянина змінилася військово-облікова спеціальність, він має внести ці дані в документи. У випадку наявності електронного військово-облікового документу змінити дані можна дистанційно, без візиту до ТЦК.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Паперовий та електронний документи

В Україні 2024 року був запроваджений новий військово-обліковий документ — електронний військовий квиток.

Згідно зі змінами у чинному законодавстві він набув однакової юридичної сили із традиційним паперовим військово-обліковим документом.

Як внести зміни у ВОД

Та, попри наявність електронного військово-облікового документу, зміни особистих даних військовозобов’язаного/резервіста — зокрема, зміна військово-облікової спеціальності — мають вноситися і у паперовий документ.

Тому громадянину у випадку зміни військової спеціальності доведеться відвідати територіальний центр комплектування для внесення оновлених даних у паперовий документ.

Якщо ж у військовозобов’язаного є тільки електронний ВОД, то це можна зробити дистанційно, засобами Електронного кабінету призовника, військовозобов’язаного, резервіста, Державного веб-порталу електронних публічних послуг у сфері національної безпеки і оборони та Єдиного державного веб-порталу електронних послуг.

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