Бронювання через Дію без військових документів - інструкція та як це зробити для співробітників

Мобільний застосунок "Дія". Фото: УНІАН

Бронювання працівників критично важливих для української економіки підприємств можливе навіть у ситуації, коли у цих працівників немає класичних паперових військово-облікових документів. Якщо у мобільному застосунку "Дія" підтягнеться е-ВОД, то бронювання є можливим.

Про це написали на порталі "Юристи.UA".

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Бронювання співробітників підприємств

Під час процесу загальної мобілізації керівництво підприємств, які були визнані критично важливими для функціонування вітчизняної економіки у військовий час, має право забронювати частину своїх співробітників.

Для цього вони повинні мати військово-облікові документи — військовий квиток чи тимчасове посвідчення військовозобов’язаного.

Як забронювати працівника без військово-облікових документів

Втім, бувають ситуації, коли у таких громадян немає взагалі жодних військово-облікових документів. Юристи пояснили, що робити у такій ситуації.

"Якщо підтягнеться е-ВОД (QR-код), то бронювання можливе", — пояснив адвокат Юрій Айвазян.

Інший юрист Павло Гретченко додав: "Також можна відправити документи про бронювання поштою рекомендованим листом із повідомленням".