Бронирование через Дію без военных документов – инструкция и как это сделать для сотрудников

Мобильное приложение "Дія". Фото: УНІАН

Бронирование работников критически важных для украинской экономики предприятий возможно даже в ситуации, когда у этих работников нет классических бумажных военно-учетных документов. Если в мобильном приложении "Дія" подтянется е-ВУД, то бронирование возможно.

Об этом написали на портале "Юристи.UA".

Читайте также:

Бронирование сотрудников предприятий

Во время процесса общей мобилизации руководство предприятий, признанных критически важными для функционирования отечественной экономики в военное время, имеет право забронировать часть своих сотрудников.

Для этого они должны иметь военно-учетные документы — военный билет или временное удостоверение военнообязанного.

Как забронировать работника без военно-учетных документов

Впрочем, бывают ситуации, когда у таких граждан нет вообще никаких военно-учетных документов. Юристы объяснили, что делать в такой ситуации.

"Если подтянется е-ВУД (QR-код), то бронирование возможно", — пояснил адвокат Юрий Айвазян.

Другой юрист Павел Гретченко добавил: "Также можно отправить документы о бронировании по почте заказным письмом с уведомлением".