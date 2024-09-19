Бронирование через Дію без военных документов – инструкция и как это сделать для сотрудников

Броня через "Дію" без военных документов — когда это возможно
Бронирование работников критически важных для украинской экономики предприятий возможно даже в ситуации, когда у этих работников нет классических бумажных военно-учетных документов. Если в мобильном приложении "Дія" подтянется е-ВУД, то бронирование возможно.
Об этом написали на портале "Юристи.UA".
Бронирование сотрудников предприятий
Во время процесса общей мобилизации руководство предприятий, признанных критически важными для функционирования отечественной экономики в военное время, имеет право забронировать часть своих сотрудников.
Для этого они должны иметь военно-учетные документы — военный билет или временное удостоверение военнообязанного.
Как забронировать работника без военно-учетных документов
Впрочем, бывают ситуации, когда у таких граждан нет вообще никаких военно-учетных документов. Юристы объяснили, что делать в такой ситуации.
"Если подтянется е-ВУД (QR-код), то бронирование возможно", — пояснил адвокат Юрий Айвазян.
Другой юрист Павел Гретченко добавил: "Также можно отправить документы о бронировании по почте заказным письмом с уведомлением".
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