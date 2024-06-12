Як відбуватиметься бронювання працівників супермаркетів — у ВРУ дали пояснення

Чоловік працює на касі супермаркету. Фото: google.com

В Україні набув чинності новий закон, який регулює мобілізаційні процеси та військовий облік. Відповідно до нього, багато військовозобов'язаних чоловіків втратили право на відстрочку від призову на військову службу. Проте, деяких працівників підприємств, установ та організацій можуть забронювати, зокрема це стосується співробітників супермаркетів.

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Про важливі нюанси бронювання таких осіб розповів член Комітету Верховної ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, народний депутат Федір Веніславський в інтерв’ю "РБК-Україна".

Правила бронювання працівників супермаркетів

Як заявив чиновник, в Україні мають бути виключені ситуації, коли працівники торговельних супермаркетів, зокрема прибиральники, заброньовані на 100%.

"Тому що є низка посад на підприємстві, які не є критично важливі для його функціонування. По-друге, є багато професій, які можуть бути заміщені або не військовозобов'язаними, або жінками", — наголосив нардеп.

Профільний комітет ВРУ закликав Кабінет міністрів та Міністерство економіки, не допускати таких випадків, які матимуть соціально негативну реакцію і таких зловживань.

Таким чином, якщо супермаркет потрапив у категорію критично важливих підприємств та отримав право бронювати своїх співробітників, він може забронювати лише 50%.

Бронювання працівників від мобілізації. Фото: Суспільне Луцьк

Як супермаркетам забронювати своїх працівників

Веніславський пояснив, що забронювати можуть працівників тих супермаркетів, які визнані критично важливими для економіки України під час дії правового режиму воєнного стану.

Це відбувається за наступним алгоритмом:

підприємство звертається до відповідного міністерства;

керівництво організації демонструє, що вона підпадає під ті критерії, які передбачені в законі та постановою Кабінету міністрів №650;

Мінекономіки перевіряє і вносить це підприємство до переліку критично важливих;

відомство бронює до 50% військовозобовʼязаних працівників підприємства.

Які підприємства вважаються критично важливими

Щоб підприємство визначили критично важливим для функціонування економіки та життя населення, воно має відповідати мінімум трьом із цих критеріїв:

Загальна сума сплачених податків, зборів і платежів до державного й місцевих бюджетів (крім митних платежів) та сума сплаченого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування протягом звітного податкового року перевищує еквівалент 1,5 млн євро, визначений за середньозваженим курсом Нацбанку. Сума надходжень в іноземній валюті, крім кредитів і позик, за звітний податковий рік перевищує еквівалент 32 млн євро, визначений за середньозваженим курсом Нацбанку. Підприємство має стратегічне значення для економіки й безпеки держави та входить до переліку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №83. Підприємство має важливе значення для галузі національної економіки чи задоволення потреб територіальної громади — ці критерії встановлюють профільні міністерства (за сферою управління чи галуззю національної економіки) або обласні адміністрації. Відсутність заборгованості зі сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. Розмір середньої заробітної плати застрахованих працівників на підприємстві за останній календарний квартал є не меншим за розмір середньої заробітної плати у регіоні за IV квартал 2021 року. Підприємство є резидентом "Дія. Сіті" — простору для ІТ-компаній.

Раніше ми писали, що у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про економічне бронювання.

Нагадаємо, ми повідомляли, які підприємства в Україні можуть забронювати 100% працівників.

Також ми інформували про те, що уряд України ухвалив постанову, яка дозволить здійснювати бронювання працівників онлайн через портал "Дія".