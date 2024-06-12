Как будет происходить бронирование работников супермаркетов — в ВРУ объяснили

Человек работает на кассе супермаркета. Фото: google.com

В Украине вступил в силу новый закон, регулирующий мобилизационные процессы и военный учет. Согласно ему, многие военнообязанные мужчины потеряли право на отсрочку от призыва на военную службу. Однако некоторых работников предприятий, учреждений и организаций могут забронировать, в частности это касается сотрудников супермаркетов.

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О важных нюансах бронирования таких лиц рассказал член Комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, народный депутат Федор Вениславский в интервью "РБК-Украина".

Правила бронирования работников супермаркетов

Как заявил чиновник, в Украине должны быть исключены ситуации, когда работники торговых супермаркетов, в том числе уборщики, забронированы на 100%.

"Потому что есть ряд должностей на предприятии, которые не являются критически важными для его функционирования. Во-вторых, есть много профессий, которые могут быть замещены или не военнообязанными, или женщинами", — подчеркнул нардеп.

Профильный комитет ВРУ призвал Кабинет министров и Министерство экономики не допускать таких случаев, которые будут иметь социально негативную реакцию и таких злоупотреблений.

Таким образом, если супермаркет попал в категорию критически важных предприятий и получил право бронировать своих сотрудников, он может забронировать всего 50%.

Бронирование работников от мобилизации. Фото: Суспільне Луцьк

Как супермаркетам забронировать своих работников

Вениславский объяснил, что забронировать могут работников супермаркетов, которые признаны критически важными для экономики Украины во время действия правового режима военного положения.

Это происходит по следующему алгоритму:

предприятие обращается в соответствующее министерство;

руководство организации демонстрирует, что она подпадает под критерии, предусмотренные в законе и постановлением Кабинета министров №650;

Минэкономики проверяет и вносит это предприятие в перечень критически важных;

ведомство бронирует до 50% военнообязанных работников предприятия.

Какие предприятия считаются критически важными

Чтобы предприятие определили критически важным для функционирования экономики и жизни населения, оно должно соответствовать минимум трем из этих критериев:

Общая сумма уплаченных налогов, сборов и платежей в государственный и местные бюджеты (кроме таможенных платежей) и сумма уплаченного единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование в течение отчетного налогового года превышает эквивалент 1,5 млн евро, определенный по средневзвешенному курсу Нацбанка. Сумма поступлений в иностранной валюте, кроме кредитов и ссуд, за отчетный налоговый год превышает эквивалент 32 млн евро, определенный по средневзвешенному курсу Нацбанка. Предприятие имеет стратегическое значение для экономики и безопасности государства и входит в перечень, утвержденный постановлением Кабинета Министров Украины №83. Предприятие имеет важное значение для отрасли национальной экономики или удовлетворения потребностей территориального общества — эти критерии устанавливают профильные министерства (по сфере управления или отраслью национальной экономики) или областные администрации. Отсутствие задолженности по уплате единого взноса в общеобязательное государственное социальное страхование. Размер средней заработной платы застрахованных работников на предприятии за последний календарный квартал не меньше размера средней заработной платы в регионе за IV квартал 2021 года. Предприятие является резидентом "Дія. Сіті" — пространства для IТ-компаний.

Ранее мы писали, что в Верховной Раде зарегистрировали законопроект об экономическом бронировании.

Напомним, мы сообщали о том, какие предприятия в Украине могут забронировать 100% работников.

Также мы информировали, что правительство Украины приняло постановление, которое позволит бронировать работников онлайн через портал "Дія".