Економічне бронювання - у парламенті зареєстрували законопроєкт

Верховна Рада України. Фото: пресслужба Ради

У Верховній Раді України у середу, 12 червня, зареєстрували законопроєкт про "економічне бронювання". У ньому пропонують надати можливість на бронювання, зокрема, й ФОПам.

Про це повідомив голова економічного комітету ВРУ Дмитро Наталуха у Facebook.

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За словами депутата, законопроєкт передбачає, що:

кожен субʼєкт господарювання, який сплачує підвищений військовий збір у 20 тис. гривень на місяць за працівника, має можливість його забронювати;

сплата підвищеного збору відбувається не працівником, а самим бізнесом;

ФОПи можуть забронюватися, якщо підтвердять реальне ведення діяльності протягом останнього року;

відсоткову межу заброньованих та процедуру визначатиме Кабмін.

Скриншот допису Наталухи

Скриншот допису Наталухи

Скриншот допису Наталухи

Нагадаємо, Кабмін затвердив новий порядок бронювання працівників апаратів судів та органів суддівського врядування. Бронюванню підлягатимуть не усі працівники патронатної служби, а держслужбовці — на 50 %.

А співзасновник Monobank Олег Гороховський розкритикував відмову від ідеї "економічного бронювання" від мобілізації. Він також незадоволений альтернативною ідеєю підняти податки.