Економічне бронювання - у парламенті зареєстрували законопроєкт

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про економічне бронювання
У Верховній Раді України у середу, 12 червня, зареєстрували законопроєкт про "економічне бронювання". У ньому пропонують надати можливість на бронювання, зокрема, й ФОПам.
Про це повідомив голова економічного комітету ВРУ Дмитро Наталуха у Facebook.
Економічне бронювання в Україні
За словами депутата, законопроєкт передбачає, що:
- кожен субʼєкт господарювання, який сплачує підвищений військовий збір у 20 тис. гривень на місяць за працівника, має можливість його забронювати;
- сплата підвищеного збору відбувається не працівником, а самим бізнесом;
- ФОПи можуть забронюватися, якщо підтвердять реальне ведення діяльності протягом останнього року;
- відсоткову межу заброньованих та процедуру визначатиме Кабмін.
Нагадаємо, Кабмін затвердив новий порядок бронювання працівників апаратів судів та органів суддівського врядування. Бронюванню підлягатимуть не усі працівники патронатної служби, а держслужбовці — на 50 %.
А співзасновник Monobank Олег Гороховський розкритикував відмову від ідеї "економічного бронювання" від мобілізації. Він також незадоволений альтернативною ідеєю підняти податки.
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