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У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про економічне бронювання

12 червня 2024 14:05
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Економічне бронювання - у парламенті зареєстрували законопроєкт
Верховна Рада України. Фото: пресслужба Ради
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

У Верховній Раді України у середу, 12 червня, зареєстрували законопроєкт про "економічне бронювання". У ньому пропонують надати можливість на бронювання, зокрема, й ФОПам.

Про це повідомив голова економічного комітету ВРУ Дмитро Наталуха у Facebook.

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За словами депутата, законопроєкт передбачає, що:

  • кожен субʼєкт господарювання, який сплачує підвищений військовий збір у 20 тис. гривень на місяць за працівника, має можливість його забронювати;
  • сплата підвищеного збору відбувається не працівником, а самим бізнесом;
  • ФОПи можуть забронюватися, якщо підтвердять реальне ведення діяльності протягом останнього року;
  • відсоткову межу заброньованих та процедуру визначатиме Кабмін.
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Скриншот допису Наталухи
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Скриншот допису Наталухи
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Скриншот допису Наталухи

Нагадаємо, Кабмін затвердив новий порядок бронювання працівників апаратів судів та органів суддівського врядування. Бронюванню підлягатимуть не усі працівники патронатної служби, а держслужбовці — на 50 %.

А співзасновник Monobank Олег Гороховський розкритикував відмову від ідеї "економічного бронювання" від мобілізації. Він також незадоволений альтернативною ідеєю підняти податки.

законопроєкт
Верховна Рада
народні депутати
мобілізація
бронювання