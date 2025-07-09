Бронювання від мобілізації - чи можна оформити бронювання без оновлених даних

Застосунок "Резерв+", де потрібно оновити дані. Фото: Новини.LIVE / Ігор Кузнєцов

Якщо військовозобов’язаний громадянин не оновив військово-облікові дані, він не зможе отримати бронювання від мобілізації. Навіть якщо підприємство, яке є стратегічно важливим для української економіки, подасть документи на бронювання такого співробітника, його відхилять.

Про це написали на порталі "Юристи.UA".

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Бронь і відмова від бронювання

До юристів звернувся громадянин, який планує отримати бронювання на робочому місці, але не оновив військово-облікові дані.

Чоловік поцікавився, чи можна у такій ситуації оформити бронювання.

"Бронь ви зможете отримати тільки за умови встановлення "Резерв+" та уточнення даних", — підкреслив у відповіді громадянину адвокат Юрій Айвазян.

В іншому ж варіанті, запевнив Айвазян, громадянину прийде відмова у бронюванні.

Чому без оновлених даних не забронюють

Інший юрист, Владислав Дерій, підтвердив неможливість оформлення бронювання від мобілізації у таких умовах.

"Ви можете спробувати, проте отримаєте відмову, адже відповідно до п.29 Порядку бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час переведення військовозобов’язаного на спеціальний військовий облік на строк дії відстрочки здійснюється автоматично у разі, коли військовозобов’язаний уточнив персональні дані", — підкреслив Дерій.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, кого із державних службовців можуть забронювати від мобілізації.

Додамо, ми повідомляли про те, чи можуть благодійні організації бронювати працівників.