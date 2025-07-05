Новий законопроєкт про мобілізацію — кого з держслужбовців можуть забронювати

Держслужбовець. Фото ілюстративне: shutterstock.com

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №13429. Згідно із ним, деякі державні органи зможуть бронювати всіх працівників.

Документ, який передбачає зміни до статті 25 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", оприлюднили на сайті парламенту.

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Хто із держслужбовців зможе отримати бронювання

Якщо ініціативу підтримають у Верховній Раді, державні органи із загальнонаціональною юрисдикцією, зокрема Спеціалізована антикорупційна прокуратура зможуть бронювати всіх працівників. Винятком будуть поліція, прокурора, Бюро економічної безпеки, Служби судової охорони та кримінально-виконавчої служби — отримати бронювання зможуть лише 50% працівників цих правоохоронних органів.

Згідно із документом, бронюванню підлягатимуть усі посадовці категорії "А", очільники обласних і районних рад, голови громад. Половину працівників категорій "Б" і "В" зможуть забронювати державні органи й органи місцевого самоврядування. Також бронь надаватимуть фахівцям підприємств, які виконують мобілізаційні завдання, забезпечують армію, економіку та життєдіяльність.

Хто не може отримати бронювання:

люди, які не мають офіційного працевлаштування;

громадяни, які не перебувають на військовому обліку;

працівники, в яких щомісячна зарплата менше 20 тисяч гривень.

Раніше юрист пояснив, чи можуть бронювати своїх працівників благодійні організації. Це можливо за умови дотримання низки правил.

Також ми повідомляли, що вчителі не мають права виїжджати за кордон під час воєнного стану. Таке обмеження стосується навіть тих, хто має відстрочку від мобілізації. Винятком є лише заброньовані.