Бронювання обмежено придатних: коли роботодавець має таке право

Підприємства, які були визнані критично важливими для вітчизняної економіки, мають право бронювати від призову своїх працівників. Це право стосується навіть тих співробітників, які мали скасований нині статус "обмежено придатний". Придатність до військової служби жодним чином не впливає процес бронювання.

Бронювання від призову

Бронювання від мобілізації під час дії воєнного стану розраховане на окрему категорію підприємств. Вони визнаються критично важливими для функціонування вітчизняної економіки.

Такі підприємства можуть забронювати усіх чи частину своїх працівників. Підприємства, які належать до сфери оборонно-промислового комплексу, можуть навіть бронювати працівників, які перебувають у розшуку ТЦК.

До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, чи можуть забронювати громадянина, який мав статус "обмежено придатний". Юристи пояснили, що цей процес є цілком законним і не має перешкод.

Обмежена придатність не впливає на бронь

Адвокат Юрій Айвазян, коментуючи цю ситуацію, зазначив, що придатність працівника, якого хочуть забронювати, не має значення для цього процесу. Так само не впливає і скасування цієї категорії, обмежено придатних.

Айвазян запевнив: "Підприємство може забронювати людину, яка раніше була визнана обмежено придатною до проходження військової служби. Для бронювання не має значення статус придатності до проходження військової служби".

Важливими в цьому процесі є зовсім інші дані. Це, зокрема, перебування у розшуку та оновлення військово-облікових даних.

Згідно із чинним законодавством, бронювання від мобілізації на стратегічно важливих підприємствах не залежить від розміру навантаження того чи іншого працівника. На практиці існує фактична межа, якої зазвичай дотримуються при оформленні броні.

Якщо військовозобов’язаний громадянин не оновив військово-облікові дані, він не зможе отримати бронювання від мобілізації. Навіть якщо підприємство, яке є стратегічно важливим для української економіки, подасть документи на бронювання такого співробітника, його відхилять.