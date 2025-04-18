Бронювання від мобілізації без військового квитка - як це зробити

Застосунок "Резерв+", де повідомляється про розшук. Фото: Новини.LIVE / Ігор Кузнєцов

Відсутність паперового військового квитка не є перешкодою для бронювання співробітника критично важливого підприємства. Головне, аби чоловік не перебував у розшуку, про що можна дізнатися у застосунку "Резерв+".

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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До юристів звернувся громадянин, який поцікавився процесом бронювання від мобілізації. Громадянин зазначив, що у роботодавця наголосили — важливо, щоб громадянин не перебував у розшуку, а наявність військового квитка не є обов’язковою, — і поцікавився, чи це є правдою.

"Вам абсолютно правильно кажуть на роботі. Тому дуже важливо знати, що саме показує наразі Ваш "Резерв+", а для цього його треба обов'язково встановити", — підкреслив у відповіді адвокат Юрій Айвазян.

Важливою є наявність "Резерв+"

Юрист зазначив, що неактуальність чи відсутність паперового військово-облікового документу не є такою важливою, як наявність застосунку "Резерв+".

"Погано, звісно, що у Вас неактуальний паперовий ВОД, але це не є принциповим. Важливо, щоби у "Резерв+" показувало, що Ви — військовозобов'язаний, та підтягувався тут, або ж в "Дії", електронний ВОД", — запевнив Айвазян.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи можна оформити бронювання без оновлення військово-облікових даних.

Додамо, ми повідомляли про те, яку категорію військовозобов’язаних громадян не зможуть забронювати в квітні 2025 року.