Бронювання від мобілізації - як формити без оновлення даних

Застосунок "Резерв+" для військовозобов’язаних. Фото: Новини.LIVE / Ігор Кузнєцов

Бронювання від мобілізації неможливе для громадянина, який не оновив військово-облікові дані. Оновити дані після завершення терміну, вказаного у новому законі про мобілізацію, теоретично можливо через застосунок "Резерв+".

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Умова для бронювання

Бронювання від мобілізації — це можливість уникнути військового призову для частини працівників підприємств, визнаних критично важливими для української економіки.

Для того, аби отримати бронювання, необхідно відповідати низці важливих вимог.

До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, чи потрібно обов’язково оновити військово-облікові дані для того, аби бути заброньованим.

"Так, Ви праві, оновлення даних є однією із умов бронювання", — наголосив у відповіді адвокат Юрій Айвазян.

Оновлення даних через "Резерв+"

Юрист підкреслив, що в теорії можна встановити застосунок "Резерв+" і там оновити військово-облікові дані.

"Так, такі випадки трапляються. Раджу Вам діяти швидко. Тобто, якщо при встановленні "Резерв+" не буде "червоної стрічки", Ваш роботодавець одразу повинен подавати Вас на бронювання", — зазначив Айвазян.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, яку категорію громадян не зможуть забронювати у квітні.

Додамо, ми повідомляли про те, чи впливають на бронювання працівники з відстрочкою.