Бронювання в квітні - кого не можуть забронювати

Резервісти, призвані на службу. Фото: "АрміяInform"

Бронювання від мобілізації у квітні не торкнеться однієї категорії громадян, які перебувають на військовому обліку. Це ті особи, які звільнилися з лав ЗСУ і були записані в оперативний резерв.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Владислав Дерій.

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Бронювання не для всіх

В Україні продовжується загальна мобілізація, протягом якої частина громадян, які перебувають на військовому обліку, мають право оформити бронювання.

Але не усіх громадян підприємства можуть забронювати.

Це стосується, зокрема, резервістів — тобто тих осіб, які проходили військову службу і були звільнені з лав ЗСУ.

Чому резервістів не бронюють

"В минулому році майже всіх, хто звільнявся, зарахували до оперативного резерву. На жаль, резервістів неможливо забронювати", — підкреслив Дерій.

Він додав, що резервісти можуть бути знову мобілізовані до ЗСУ за потреби.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, як отримати бронювання від мобілізації у квітні 2025 року.

Додамо, ми повідомляли про те, які підприємства мають право забронювати у квітні 75% своїх працівників.