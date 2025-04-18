Бронирование от мобилизации без военного билета - как это сделать

Приложение "Резерв+", где сообщается о розыске. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Отсутствие бумажного военного билета не является препятствием для бронирования сотрудника критически важного предприятия. Главное, чтобы человек не находился в розыске, о чем можно узнать в приложении "Резерв+".

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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К юристам обратился гражданин, который поинтересовался процессом бронирования от мобилизации. Гражданин отметил, что у работодателя отметили — важно, чтобы гражданин не находился в розыске, а наличие военного билета не является обязательным, — и поинтересовался, является ли это правдой.

"Вам абсолютно правильно говорят на работе. Поэтому очень важно знать, что именно показывает сейчас Ваш "Резерв+", а для этого его надо обязательно установить", — подчеркнул в ответе адвокат Юрий Айвазян.

Важным является наличие "Резерв+"

Юрист отметил, что неактуальность или отсутствие бумажного военно-учетного документа не является такой важной, как наличие приложения "Резерв+".

"Плохо, конечно, что у Вас неактуальный бумажный ВУД, но это не принципиально. Важно, чтобы в "Резерв+" показывало, что Вы — военнообязанный, и подтягивался здесь, или же в "Дії", электронный ВУД", — заверил Айвазян.

Напомним, мы ранее писали о том, можно ли оформить бронирование без обновления военно-учетных данных.

Добавим, мы сообщали о том, какую категорию военнообязанных граждан не смогут забронировать в апреле 2025 года.