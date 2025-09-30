Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мобілізація Бронювання без військового квитка — у чому проблема

Бронювання без військового квитка — у чому проблема

Ua ru
Дата публікації: 30 вересня 2025 20:00
Бронювання від мобілізації без військового квитка - як це зробити
Військовозобов’язаний у ТЦК. Фото: Миколаївський ОТЦК

Теоретично військовозобов’язаний громадянин може отримати бронювання від мобілізації і без наявності військово-облікового документу. Але усе залежить від того, на якому підприємстві він працює.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Владислав Дерій.

Реклама
Читайте також:

Бронювання за відсутності ВОД

Працівники критично важливих для вітчизняної економіки підприємств мають право під час воєнного стану отримати бронювання від мобілізації.

До юристів звернувся громадянин, який працює на такому підприємстві.

Чоловік поцікавився, чи зможе він бути заброньованим, якщо не має актуального військово-облікового документу.

"Все залежить від того, де Ви працюєте", — наголосив у відповіді громадянину на ключовій проблемі юрист Владислав Дерій.

У чому різниця між державними і приватними підприємствами

Юрист пояснив, що мова йде про державні та приватні підприємства.

"Якщо ви працюєте на державному підприємстві, то можливі складнощі з бронюванням, адже керівники не охоче подають на бронювання без належного ВОД", — визнав Дерій.

"Якщо приватне, то Вас можуть забронювати через "Дію" і без відвідування ТЦК. Головне — щоб в "Резерв+" був статус "військовозобов'язаний" та не було розшуку", — підкреслив юрист.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, хто має право на бронювання від мобілізації тривалістю 12 місяців.

Додамо, ми повідомляли про те, яка саме частина зарплати враховується під час оформлення бронювання від мобілізації.

стратегічні підприємства критична інфраструктура мобілізація бронювання військово-обліковий документ
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації