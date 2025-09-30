Бронювання від мобілізації без військового квитка - як це зробити

Військовозобов’язаний у ТЦК. Фото: Миколаївський ОТЦК

Теоретично військовозобов’язаний громадянин може отримати бронювання від мобілізації і без наявності військово-облікового документу. Але усе залежить від того, на якому підприємстві він працює.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Владислав Дерій.

Бронювання за відсутності ВОД

Працівники критично важливих для вітчизняної економіки підприємств мають право під час воєнного стану отримати бронювання від мобілізації.

До юристів звернувся громадянин, який працює на такому підприємстві.

Чоловік поцікавився, чи зможе він бути заброньованим, якщо не має актуального військово-облікового документу.

"Все залежить від того, де Ви працюєте", — наголосив у відповіді громадянину на ключовій проблемі юрист Владислав Дерій.

У чому різниця між державними і приватними підприємствами

Юрист пояснив, що мова йде про державні та приватні підприємства.

"Якщо ви працюєте на державному підприємстві, то можливі складнощі з бронюванням, адже керівники не охоче подають на бронювання без належного ВОД", — визнав Дерій.

"Якщо приватне, то Вас можуть забронювати через "Дію" і без відвідування ТЦК. Головне — щоб в "Резерв+" був статус "військовозобов'язаний" та не було розшуку", — підкреслив юрист.

