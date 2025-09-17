Бронювання від мобілізації - яка саме частина зарплати враховується

Громадянин пише заяву в ТЦК. Фото: росЗМІ

Для отримання броні від мобілізації військовозобов’язаний громадянин повинен мати відповідний рівень заробітку на критично важливому для української економіки підприємстві. Але для бронювання враховуються лише посадовий оклад, без доплат і додаткових виплат.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав Юрій Айвазян.

Мобілізація і бронювання

В Україні продовжується процес загальної мобілізації, який був оголошений після запровадження воєнного стану.

Частина військовозобов’язаних громадян має право на бронювання від мобілізації.

Однією із основних умов для оформлення бронювання є відповідний розмір зарплати відповідного працівника.

Оклад та доплати — що враховується під час оформлення броні

До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, що входить в суму, яку беруть до уваги при бронюванні працівника.

Чоловік уточнив, чи враховуються відпускні, премії, доплати, лікарняні та ін.

Відповідаючи громадянину, адвокат Юрій Айвазян наголосив, що різноманітне додаткове грошове забезпечення не має відношення до процесу бронювання.

"В нарахування входить лише оклад, тобто щомісячна заробітна плата", — зазначив юрист.

