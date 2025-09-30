Бронирование от мобилизации без военного билета - как это сделать

Бронирование без военного билета — в чем проблема
Теоретически военнообязанный гражданин может получить бронирование от мобилизации и без наличия военно-учетного документа. Но все зависит от того, на каком предприятии он работает.
Об этом на портале "Юристы.UA" написал юрист Владислав Дерий.
Бронирование при отсутствии ВУД
Работники критически важных для отечественной экономики предприятий имеют право во время военного положения получить бронирование от мобилизации.
К юристам обратился гражданин, который работает на таком предприятии.
Мужчина поинтересовался, сможет ли он быть забронированным, если не имеет актуального военно-учетного документа.
"Все зависит от того, где Вы работаете", — отметил в ответе гражданину ключевую проблему юрист Владислав Дерий.
В чем разница между государственными и частными предприятиями
Юрист пояснил, что речь идет о государственных и частных предприятиях.
"Если вы работаете на государственном предприятии, то возможны сложности с бронированием, ведь руководители не охотно подают на бронирование без надлежащего ВУД", — признал Дерий.
"Если частное, то Вас могут забронировать через "Дію" и без посещения ТЦК. Главное — чтобы в "Резерв+" был статус "военнообязанный" и не было розыска", — подчеркнул юрист.
