Бронирование от мобилизации без военного билета - как это сделать

Военнообязанный в ТЦК. Фото: Николаевский ОТЦК

Теоретически военнообязанный гражданин может получить бронирование от мобилизации и без наличия военно-учетного документа. Но все зависит от того, на каком предприятии он работает.

Об этом на портале "Юристы.UA" написал юрист Владислав Дерий.

Реклама

Читайте также:

Бронирование при отсутствии ВУД

Работники критически важных для отечественной экономики предприятий имеют право во время военного положения получить бронирование от мобилизации.

К юристам обратился гражданин, который работает на таком предприятии.

Мужчина поинтересовался, сможет ли он быть забронированным, если не имеет актуального военно-учетного документа.

"Все зависит от того, где Вы работаете", — отметил в ответе гражданину ключевую проблему юрист Владислав Дерий.

В чем разница между государственными и частными предприятиями

Юрист пояснил, что речь идет о государственных и частных предприятиях.

"Если вы работаете на государственном предприятии, то возможны сложности с бронированием, ведь руководители не охотно подают на бронирование без надлежащего ВУД", — признал Дерий.

"Если частное, то Вас могут забронировать через "Дію" и без посещения ТЦК. Главное — чтобы в "Резерв+" был статус "военнообязанный" и не было розыска", — подчеркнул юрист.

Напомним, мы ранее писали о том, кто имеет право на бронирование от мобилизации продолжительностью 12 месяцев.

Добавим, мы сообщали о том, какая именно часть зарплаты учитывается при оформлении бронирования от мобилизации.