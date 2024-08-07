Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Мобілізація arrow Бронювання через "Дію" — як працює та скільки часу триває онлайн-процедура arrow

Бронювання через "Дію" — як працює та скільки часу триває онлайн-процедура

7 серпня 2024 08:30
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Мобілізація в Україні — як працює бронювання через Дію і скільки часу займає
Чоловік користується додатком "Дія". Фото: diia.gov.ua
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Під час дії воєнного стану в Україні військовозобов'язані чоловіки можуть бути заброньовані від мобілізації підприємствами, установами, організаціями. Раніше процедура потребувала збору документів та їх подання до відповідних державних органів. Наразі бронь можна оформити у застосунку "Дія". 

Читайте також:

Як працює бронювання через "Дію" та скільки часу триває онлайн-процедура, пише 24 канал.

Так, зазначається, що функція вже доступна у додатку. Оформлення бронювання онлайн триватиме лише до 15 хвилин. Для цього керівнику необхідно подати через портал заяву про бронювання та засвідчити її електронним підписом. У заяві мають бути зазначені всі претенденти на бронювання.

 

Мобілізація в Україні — як працює бронювання через Дію і скільки часу займає
Керівник бронює працівників через "Дію". Фото: diia.gov.ua

 Система перевіряє деяку інформацію. Зокрема, перевіряється факт офіційного працевлаштування потенційного заброньованого військовозобов'язаного чоловіка, а також наявність інформації про нього в реєстрі "Оберіг".

Після цього керівнику має прийти повідомлення про результат розгляду. Зазвичай цей процес триває не більше ніж добу. 

Остаточне рішення щодо бронювання ухвалює Мінекономіки. Якщо воно вирішить, що пакет документів неповний або запідозрить підробку, відомство має право відмовити у бронюванні й надіслати запит на доопрацювання документів. А от якщо все пройшло успішно — інформація про бронювання відразу з'являється в застосунку Резерв+.

Раніше ми писали, що робити заброньованим військовозобов'язаним при врученні повістки.

Нагадаємо, ми повідомляли, чи можуть виїхати за кордон заброньовані працівники. 

Також ми інформували, чи потрібно проходити ВЛК військовозобов'язаним, які заброньовані. 

Дія мобілізація бронювання військовозобов'язані

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

08:57 Байден підтримав рішення Гарріс щодо обрання Волза кандидатом у віцепрезиденти США

08:55 Ворог атакував Харківщину — є постраждалі та руйнування

08:53 ЗМІ показали кадри знищеного російського Су-34 на аеродромі "Морозовськ"

08:45 Дванадцятий день Олімпіади-2024 — за які медалі змагатимуться спортсмени

08:39 У ЗСУ роз'яснили, як удар по аеродрому "Морозовськ" вплине на росіян

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії - 80x80

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії

08:33 Підготовка до опалювального сезону — чи вистачить газу і які будуть ціни

08:30 Бронювання через "Дію" — як працює та скільки часу триває онлайн-процедура

08:29 На Херсонщині росіяни били по житлових будинках та газогону — є загиблий

08:27 Іран створив новий БпЛА типу Shahed, що може перехоплювати американські дрони

08:26 Росіяни обстріляли Запорізьку область — є жертви

08:57 Байден підтримав рішення Гарріс щодо обрання Волза кандидатом у віцепрезиденти США

08:55 Ворог атакував Харківщину — є постраждалі та руйнування

08:53 ЗМІ показали кадри знищеного російського Су-34 на аеродромі "Морозовськ"

08:45 Дванадцятий день Олімпіади-2024 — за які медалі змагатимуться спортсмени

08:39 У ЗСУ роз'яснили, як удар по аеродрому "Морозовськ" вплине на росіян

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії - 80x80

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії

08:33 Підготовка до опалювального сезону — чи вистачить газу і які будуть ціни

08:30 Бронювання через "Дію" — як працює та скільки часу триває онлайн-процедура

08:29 На Херсонщині росіяни били по житлових будинках та газогону — є загиблий

08:27 Іран створив новий БпЛА типу Shahed, що може перехоплювати американські дрони

08:26 Росіяни обстріляли Запорізьку область — є жертви

06:40 Ціни на 1 кг брухту кольорових металів у серпні — скільки в Україні коштує алюміній

6 серпня 2024
Ексклюзив

19:03 Затримання на одеських вулицях та в транспорті — що потрібно знати під час спілкування з ТЦК

06:40 Ціни на кольорові метали в Україні — скільки коштує 1 кг міді у серпні

06:30 В Україні обвалилися ціни на кукурудзу — скільки коштують зернові у серпні

5 серпня 2024
Ексклюзив

18:47 Чи потрібні Одесі Пушкін, Бабель та Жванецький — скандал навколо деколонізації

06:40 Скільки коштує брухт в Україні — ціни на 1 кг чормету в серпні

Новина з відео

06:13 Підвищення податків в Україні — за що заплатимо більше та чому цілі галузі можуть піти в тінь

05:56 У Києві ростуть ціни на оренду квартир — як у столиці змінилась вартість житла у серпні

05:06 Дешевше вже не буде — як в Україні зміниться курс долара до кінця літа та що на нього впливає

3 серпня 2024
Новина з відео

06:08 Смертельна Тиса — репортаж із річки, де гинуть десятки українських чоловіків

Text

08:00 Що відбувається в Курській області та нова заява "Азову" — ефір Ранок.LIVE

6 серпня 2024
Text

17:50 Підготовка зустрічі Зеленського з Путіним та прорив ЗСУ до Курська — ефір Вечір.LIVE

Text

14:13 Нардеп розкрив деталі масштабних корупційних схем під час публічних закупівель

Text

13:21 Нардепка запропонувала мобілізувати поліцейських на пенсії після 40 років

Text

13:00 Хто готує зустріч Зеленського та Путіна і кому дозволять виїжджати за кордон — ефір День.LIVE

Text

12:32 Нардепка відповіла, за яких умов Рада розгляне законопроєкт, який забороняє мобілізацію до 25 років

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії - 80x80

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії

Text

08:47 Речник Херсонської ОВА пояснив, чому люди не їдуть з тимчасово окупованої території

Text

08:00 Вибухи у Києві та нова заява Зеленського — ефір Ранок.LIVE

Text

06:39 Нардеп заявив, що близько 40% економіки України зараз у "тіні"

Text

05:39 Жданов розповів, які "підйомні", грошове забезпечення та бонуси отримують російські військові

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:09 Батько підозрюваного у вбивстві Фаріон прокоментував затримання сина

26 липня 2024

13:08 Клименко розсекретив, про що писав у прощальному листі підозрюваний у вбивстві Фаріон

1 серпня 2024

08:31 Зінченко залишає Арсенал — українця хоче підписати чемпіон із популярної ліги

26 липня 2024

18:47 Де служать колишні обмежено придатні, мобілізовані до лав ЗСУ — перелік посад

5 серпня 2024

05:27 "Азову" потрібні водії бензовозів — які вимоги та умови

24 липня 2024

10:04 Зінченко обрав новий клуб — Арсенал готує трансфер українця

2 серпня 2024

09:01 Евертон вирішив продати Миколенка — з'явився новий претендент на українця

1 серпня 2024

03:20 Ледачий домашній медовик за 10 хвилин — простий і швидкий рецепт

24 липня 2024

18:38Відпочинок у забороненій зоні — як працює курортна Затока на Одещині

31 липня 2024

08:43 Забарний стане частиною нового проєкту в амбітному італійському клубі