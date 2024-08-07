Мобілізація в Україні — як працює бронювання через Дію і скільки часу займає

Чоловік користується додатком "Дія". Фото: diia.gov.ua

Під час дії воєнного стану в Україні військовозобов'язані чоловіки можуть бути заброньовані від мобілізації підприємствами, установами, організаціями. Раніше процедура потребувала збору документів та їх подання до відповідних державних органів. Наразі бронь можна оформити у застосунку "Дія".

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Так, зазначається, що функція вже доступна у додатку. Оформлення бронювання онлайн триватиме лише до 15 хвилин. Для цього керівнику необхідно подати через портал заяву про бронювання та засвідчити її електронним підписом. У заяві мають бути зазначені всі претенденти на бронювання.

Керівник бронює працівників через "Дію". Фото: diia.gov.ua

Система перевіряє деяку інформацію. Зокрема, перевіряється факт офіційного працевлаштування потенційного заброньованого військовозобов'язаного чоловіка, а також наявність інформації про нього в реєстрі "Оберіг".

Після цього керівнику має прийти повідомлення про результат розгляду. Зазвичай цей процес триває не більше ніж добу.

Остаточне рішення щодо бронювання ухвалює Мінекономіки. Якщо воно вирішить, що пакет документів неповний або запідозрить підробку, відомство має право відмовити у бронюванні й надіслати запит на доопрацювання документів. А от якщо все пройшло успішно — інформація про бронювання відразу з'являється в застосунку Резерв+.

Раніше ми писали, що робити заброньованим військовозобов'язаним при врученні повістки.

Нагадаємо, ми повідомляли, чи можуть виїхати за кордон заброньовані працівники.

Також ми інформували, чи потрібно проходити ВЛК військовозобов'язаним, які заброньовані.