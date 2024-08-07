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Бронирование через "Дія" — как работает и сколько времени занимает онлайн-процедура

7 августа 2024 08:30
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Мобилизация в Украине — как работает бронирование через Дія и сколько времени занимает
Мужчина пользуется приложением "Дія". Фото: diia.gov.ua
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Во время военного положения в Украине военнообязанные мужчины могут быть забронированы от мобилизации предприятиями, учреждениями, организациями. Ранее процедура нуждалась в сборе документов и их подаче в соответствующие государственные органы. Теперь бронь можно оформить в приложении "Дія".

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Так, отмечается, что функция уже доступна в приложении. Оформление онлайн-бронирования будет занимать всего до 15 минут. Для этого руководителю необходимо подать через портал заявление о бронировании и удостоверить его электронной подписью. В заявлении должны быть указаны все претенденты на бронирование.

 

Мобилизация в Украине – как работает бронирование через Действие и сколько времени занимает
Руководитель бронирует работников через "Дія". Фото: diia.gov.ua

Система проверяет некоторую информацию. В частности, проверяется факт официального трудоустройства потенциального забронированного военнообязанного мужчины, а также наличие информации о нем в реестре "Оберіг".

После этого руководителю должно прийти уведомление о результате рассмотрения. Обычно этот процесс занимает не более суток.

Окончательное решение о бронировании принимает Минэкономики. Если оно решит, что пакет документов неполный или заподозрит подделку, ведомство вправе отказать в бронировании и отправить запрос на доработку документов. А вот если все прошло успешно — информация о бронировании сразу появляется в Резерв+.

Ранее мы писали, что делать забронированным военнообязанным при вручении повестки.

Напомним, мы сообщали, могут ли выехать за границу забронированные работники.

Также мы информировали, нужно ли проходить ВВК военнообязанным, которые забронированы.

Дія мобилизация бронирование военнообязанные

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