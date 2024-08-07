Мобилизация в Украине — как работает бронирование через Дія и сколько времени занимает

Бронирование через "Дія" — как работает и сколько времени занимает онлайн-процедура
Во время военного положения в Украине военнообязанные мужчины могут быть забронированы от мобилизации предприятиями, учреждениями, организациями. Ранее процедура нуждалась в сборе документов и их подаче в соответствующие государственные органы. Теперь бронь можно оформить в приложении "Дія".
Как работает бронирование через "Дію" и сколько времени длится онлайн-процедура, пишет 24 канал.
Так, отмечается, что функция уже доступна в приложении. Оформление онлайн-бронирования будет занимать всего до 15 минут. Для этого руководителю необходимо подать через портал заявление о бронировании и удостоверить его электронной подписью. В заявлении должны быть указаны все претенденты на бронирование.
Система проверяет некоторую информацию. В частности, проверяется факт официального трудоустройства потенциального забронированного военнообязанного мужчины, а также наличие информации о нем в реестре "Оберіг".
После этого руководителю должно прийти уведомление о результате рассмотрения. Обычно этот процесс занимает не более суток.
Окончательное решение о бронировании принимает Минэкономики. Если оно решит, что пакет документов неполный или заподозрит подделку, ведомство вправе отказать в бронировании и отправить запрос на доработку документов. А вот если все прошло успешно — информация о бронировании сразу появляется в Резерв+.
Ранее мы писали, что делать забронированным военнообязанным при вручении повестки.
Напомним, мы сообщали, могут ли выехать за границу забронированные работники.
Также мы информировали, нужно ли проходить ВВК военнообязанным, которые забронированы.
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