Мобилизация в Украине — как работает бронирование через Дія и сколько времени занимает

Мужчина пользуется приложением "Дія". Фото: diia.gov.ua

Во время военного положения в Украине военнообязанные мужчины могут быть забронированы от мобилизации предприятиями, учреждениями, организациями. Ранее процедура нуждалась в сборе документов и их подаче в соответствующие государственные органы. Теперь бронь можно оформить в приложении "Дія".

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Так, отмечается, что функция уже доступна в приложении. Оформление онлайн-бронирования будет занимать всего до 15 минут. Для этого руководителю необходимо подать через портал заявление о бронировании и удостоверить его электронной подписью. В заявлении должны быть указаны все претенденты на бронирование.

Руководитель бронирует работников через "Дія". Фото: diia.gov.ua

Система проверяет некоторую информацию. В частности, проверяется факт официального трудоустройства потенциального забронированного военнообязанного мужчины, а также наличие информации о нем в реестре "Оберіг".

После этого руководителю должно прийти уведомление о результате рассмотрения. Обычно этот процесс занимает не более суток.

Окончательное решение о бронировании принимает Минэкономики. Если оно решит, что пакет документов неполный или заподозрит подделку, ведомство вправе отказать в бронировании и отправить запрос на доработку документов. А вот если все прошло успешно — информация о бронировании сразу появляется в Резерв+.

Ранее мы писали, что делать забронированным военнообязанным при вручении повестки.

Напомним, мы сообщали, могут ли выехать за границу забронированные работники.

Также мы информировали, нужно ли проходить ВВК военнообязанным, которые забронированы.