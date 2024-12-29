Бронювання посадовців місцевого самоврядування - чи можуть такі заброньовані виїжджати за кордон

Перевірка документів на кордоні. Фото: ДПСУ

Процес бронювання від мобілізації розповсюджується і на частину посадовців з органів місцевого самоврядування. Отримавши бронювання, вони мають право перетинати державний кордон України в особливий період.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

Читайте також:

Бронювання місцевих чиновників

В Україні продовжується загальна мобілізація військовозобов’язаних громадян. Цей процес розпочався після оголошення воєнного стану на всій території країни.

Від мобілізації звільняються особи, яких мають право забронювати підприємства і організації — зокрема, органи місцевого самоврядування.

Чи можуть заброньовані чиновники виїжджати за кордон

До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, чи має право працівників органу місцевого самоврядування, заброньований від мобілізації, виїжджати за межі України.

Адвокат Юрій Айвазян, посилаючись на Постанову КМУ №57, наголосив, що такого громадянина мають пропустити.

Нагадаємо, ми раніше писали про зміни у процесі бронювання українських чиновників.

Також ми повідомляли про те, у яких категорій громадян бронювання є безстроковим.