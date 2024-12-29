Бронирование должностных лиц местного самоуправления - могут ли такие забронированные выезжать за границу

Бронирование местного чиновника — возможен ли выезд за границу
Процесс бронирования от мобилизации распространяется и на часть должностных лиц из органов местного самоуправления. Получив бронирование, они имеют право пересекать государственную границу Украины в особый период.
Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.
Бронирование местных чиновников
В Украине продолжается всеобщая мобилизация военнообязанных граждан. Этот процесс начался после объявления военного положения по всей территории страны.
От мобилизации освобождаются лица, имеющие право забронировать предприятия и организации — в частности, органы местного самоуправления.
Могут ли забронированные чиновники выезжать за границу
К юристам обратился гражданин, поинтересовавшийся, имеет ли право работник органа местного самоуправления, забронированный от мобилизации, выезжать за пределы Украины.
Адвокат Юрий Айвазян, ссылаясь на Постановление КМУ №57, подчеркнул, что такого гражданина должны пропустить.
Напомним, мы ранее писали об изменениях в процессе бронирования украинских чиновников.
Также мы сообщали о том, для каких категорий граждан бронирование бессрочно.
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