Бронювання на підприємстві - бронювання під час відстрочки - бронювання і відстрочка, анулювання

Оформлення бронювання у ТЦК. Фото: Житомирський ТЦК

Працівники критично важливих для української економіки підприємств мають право на відстрочку від мобілізації. Але у випадку наявності відстрочки з іншої причини, скажімо, на навчання, бронювання може бути анульоване, бо дві відстрочки від мобілізації одночасно оформити неможливо.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист В’ячеслав Кирда.

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Бронювання на критично важливих підприємствах

Під час повномасштабної війни держава дозволяє бронювати від мобілізації працівників низки вітчизняних підприємств.

Для цього підприємство має бути визнаним критично важливим для функціонування української економіки у особливий період.

Але у деяких працівників можуть виникнути проблеми із бронюванням на підприємствах.

Коли бронювання можуть анулювати

Юрист В’ячеслав Кирда нагадав про такий випадок, коли бронювання може бути анульоване.

Така ситуація виникає, коли громадянин, що хоче бути заброньованим, уже має іншу відстрочку — зокрема, як студент під час навчання.

"Ви можете мати відстрочку лише по одній підставі, мати відстрочку як студент та бронювання як працівник одночасно — неможливо", — так відповів військовозобов’язаному громадянину юрист.