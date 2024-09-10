Бронирование на предприятии - бронирование при отсрочке - бронирование и отсрочка, аннулирование

Оформление бронирования в ТЦК. Фото: Житомирский ТЦК

Сотрудники критически важных для украинской экономики предприятий имеют право на отсрочку от мобилизации. Но в случае наличия отсрочки по другой причине, скажем, на обучение, бронирование может быть аннулировано, потому что две отсрочки от мобилизации одновременно оформить невозможно.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Вячеслав Кирда.

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Во время полномасштабной войны правительство дозволяет бронировать от мобилизации работников ряда отечественных предприятий.

Для этого предприятие должно быть признано критически важным для функционирования украинской экономики в особый период.

Но у некоторых работников могут возникнуть проблемы с бронированием на предприятиях.

Когда бронирование может быть аннулировано

Юрист Вячеслав Кирда напомнил о таком случае, когда бронирование может быть аннулировано.

Такая ситуация возникает, когда у гражданина, который хочет быть забронированным, уже есть другая отсрочка — в частности, как студент во время учебы.

"Вы можете иметь отсрочку только по одному основанию, иметь отсрочку как студент и бронирование как работник одновременно невозможно", — так ответил военнообязанному гражданину юрист.