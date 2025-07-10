Бронювання військовозобов'язаних - дані, потрібні для броні

Працівник на заводі. Фото: 1.zt.ua

Стратегічно важливе підприємство має надати відповідні дані для того, аби забронювати від мобілізації своїх працівників. Це як повна назва юридичної особи, так і код ЄДРПОУ, а також ПІБ керівника підприємства.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Основні дані підприємства для бронювання

В Україні продовжується загальна мобілізація, оголошена після запровадження воєнного стану на усій території України.

Підприємства, які визнані стратегічно важливим для вітчизняної економіки, мають право бронювати своїх працівників від мобілізації.

Для процесу бронювання, який зараз відбувається на порталі "Дія", потрібно надати дані не тільки працівників, а і самого підприємства.

Це, перш за все, повне найменування юридичної особи або відокремленого структурного підрозділу юридичної особи.

Які ще дані потрібно надати

Крім того, має бути надана й інша інформація, яка, зокрема, дозволить перевірити внесення підприємства до списку критично важливих і таким чином підтвердити право на бронювання працівників.

Це:

код згідно з ЄДРПОУ юридичної особи (у разі наявності) або відокремленого структурного підрозділу юридичної особи (у разі наявності);

місцезнаходження юридичної особи або відокремленого підрозділу юридичної особи (крім критично важливих підприємств, а також критично важливих установ, які визначені Мінстратегпромом);

прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) керівника юридичної особи або відокремленого структурного підрозділу юридичної особи.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи можливо забронювати громадянина, який не оновив свої військово-облікові дані.

Додамо, ми повідомляли про те, як слід діяти військовозобов'язаному, якщо його бронювання анулювали.