Бронирование военнообязанных - данные, необходимые для брони

Работник на заводе. Фото: 1.zt.ua

Стратегически важное предприятие должно предоставить соответствующие данные для того, чтобы забронировать от мобилизации своих работников. Это как полное название юридического лица, так и код ЕГРПОУ, а также ФИО руководителя предприятия.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Основные данные предприятия для бронирования

В Украине продолжается всеобщая мобилизация, объявленная после введения военного положения на всей территории Украины.

Предприятия, которые признаны стратегически важным для отечественной экономики, имеют право бронировать своих работников от мобилизации.

Для процесса бронирования, который сейчас происходит на портале "Дія", нужно предоставить данные не только работников, но и самого предприятия.

Это, прежде всего, полное наименование юридического лица или обособленного структурного подразделения юридического лица.

Какие еще данные нужно предоставить

Кроме того, должна быть предоставлена и другая информация, которая, в частности, позволит проверить внесение предприятия в список критически важных и таким образом подтвердить право на бронирование работников.

Это:

код согласно ЕГРПОУ юридического лица (при наличии) или обособленного структурного подразделения юридического лица (при наличии);

местонахождение юридического лица или обособленного подразделения юридического лица (кроме критически важных предприятий, а также критически важных учреждений, которые определены Минстратегпромом);

фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) руководителя юридического лица или обособленного структурного подразделения юридического лица.

Напомним, мы ранее писали о том, возможно ли забронировать гражданина, который не обновил свои военно-учетные данные.

Добавим, мы сообщали о том, как следует действовать военнообязанному, если его бронирование аннулировали.