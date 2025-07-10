Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивДомИндустрииПсихологияСпортВкусШоу-бизнес 1МедцентрНедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииИнвестицииФинансыМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бизнес
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мобилизация Бронирование на работе — какие данные предприятия нужны

Бронирование на работе — какие данные предприятия нужны

Ua ru
Дата публикации 10 июля 2025 20:00
Бронирование военнообязанных - данные, необходимые для брони
Работник на заводе. Фото: 1.zt.ua

Стратегически важное предприятие должно предоставить соответствующие данные для того, чтобы забронировать от мобилизации своих работников. Это как полное название юридического лица, так и код ЕГРПОУ, а также ФИО руководителя предприятия.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

Реклама
Читайте также:

Основные данные предприятия для бронирования

В Украине продолжается всеобщая мобилизация, объявленная после введения военного положения на всей территории Украины.

Предприятия, которые признаны стратегически важным для отечественной экономики, имеют право бронировать своих работников от мобилизации.

Для процесса бронирования, который сейчас происходит на портале "Дія", нужно предоставить данные не только работников, но и самого предприятия.

Это, прежде всего, полное наименование юридического лица или обособленного структурного подразделения юридического лица.

Какие еще данные нужно предоставить

Кроме того, должна быть предоставлена и другая информация, которая, в частности, позволит проверить внесение предприятия в список критически важных и таким образом подтвердить право на бронирование работников.

Это:

  • код согласно ЕГРПОУ юридического лица (при наличии) или обособленного структурного подразделения юридического лица (при наличии);
  • местонахождение юридического лица или обособленного подразделения юридического лица (кроме критически важных предприятий, а также критически важных учреждений, которые определены Минстратегпромом);
  • фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) руководителя юридического лица или обособленного структурного подразделения юридического лица.

Напомним, мы ранее писали о том, возможно ли забронировать гражданина, который не обновил свои военно-учетные данные.

Добавим, мы сообщали о том, как следует действовать военнообязанному, если его бронирование аннулировали.

стратегические предприятия критическая инфраструктура мобилизация бронирование данные
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации