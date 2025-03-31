Адвотка пояснила, за яких умов можуть мобілізувати людину, яка має бронювання

Військовий квиток. Фото ілюстративне: rv.gov.ua

Наявність бронювання від мобілізації не є стовідсотковою гарантією уникнення військового призову. Є випадки, коли мобілізують навіть тих військовозобов'язаних, які мають офіційну відстрочку.

Про це в інтерв'ю для УНІАН розповіла адвокатка юридичної компанії Riyako&Partners Катерина Аніщенко.

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За словами адвокатки, якщо військовозобов'язаний отримав бронювання після дати, яка зазначена в бойовій повістці, уникнути служби йому вдасться навряд чи. До кінця минулого року бронювання оформлювати у вигляді паперових приписки від Мінекономіки з погодженням від Міноборони, однак працівники ТЦК та СП не завжди такі документи враховували. Від кінця 2024 року отримати бронювання можна через застосунок "Дія", однак якщо дані про бронювання не підтягнуться в систему автоматично, людину можуть мобілізувати. Також заброньованого можуть призвати, якщо підприємство, на якому він працює, не надає регулярні звіти про військовозобов'язаних працівників. У такому разі представники ТЦК та СП можуть не знати про наявність у нього бронювання.

Нагадаємо, 1 квітня в Україні запрацює електронний кабінет для працівників ВЛК. Після оглядів ВЛК дані одразу ж вноситимуть в електронному форматі до реєстру "Оберіг".

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