Бронирование от мобилизации - можно ли забронировать нового работника

Гражданин на комиссии по воинскому учету в ТЦК. Фото: Одесский ТЦК

Граждане, которые работают на предприятиях, признанных критически важными для украинской экономики, имеют право на бронирование от мобилизации. Юристы объяснили, влияет ли на возможность мобилизации время работы на предприятии.

Об этом на портале Юристи.UA написал адвокат Юрий Айвазян.

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Бронирование от мобилизации

В Украине часть военнообязанных имеет право на бронирование, если работает на предприятии, которое является критически важным для функционирования отечественной экономики во времена войны.

К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, могут ли его забронировать на критически важном предприятии, куда он только устраивается.

К тому же это лицо находится за пределами Украины.

Сколько надо поработать на предприятии для брони

Адвокат Юрий Айвазян подчеркнул, что никаких препятствий для бронирования в такой ситуации нет.

"Да, конечно, Вас могут забронировать", — заверил гражданина юрист.

На процесс бронирования не влияет время работы на критически важном предприятии.

Напомним, мы ранее писали о том, могут ли мобилизовать забронированного работника.

Добавим, мы сообщали о том, как гражданин может самостоятельно снять бронь в ТЦК и зачем это может ему понадобиться.